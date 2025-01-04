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منوعات
قائمة أفضل "المطابخ في العالم"... ما هي مرتبة لبنان؟
Lebanon 24
04-01-2025
|
04:00
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استطاع المطبخ اليوناني من تصدر قائمة أفضل المطابخ العالمية وفقًا لتقييم دليل السفر TasteAtlas، الذي حلل 477,287 تقييمًا لـ 15,478 نوعًا من الأطعمة، في حين حصل المطبخ اليوناني على تقييم 4.6 من 5 نجوم، متفوقًا على 100 مطبخ عالمي.
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وتضمنت القائمة أطباقًا يونانية مميزة مثل فستق "Fystiki Aeginas"، وزيت الزيتون "Finiki Lakonias"، وفاصوليا "Santorini Fava"، التي تعكس التراث الغني لهذا المطبخ.
وفي التصنيف العالمي للمطابخ الصادر عن TasteAtlas، احتل المطبخ اللبناني المرتبة الـ26 عالميًا بتقييم 4.3 من 5، ليؤكد مكانته كواحد من أفضل المطابخ التي تمثل منطقة الشرق الأوسط. وضمن قائمة الّتي "لا بدّ من تذوّقها" فقد تم ذكر الثوم والشاورما والكنافة والمتبل والزعتر.
وجاء المطبخ الإيطالي في المرتبة الثانية بتقييم 4.59، مع أطباق شهيرة كجبن البارميزان، والشوكولاتة بالبندق "جاندوجا"، وبيتزا نابوليتان، بينما احتلّ المطبخ المكسيكي المركز الثالث (4.52)، يليه الإسباني والبرتغالي، وكلاهما حصل على تقييم 4.5.
ورغم ثرائه وتنوعه، جاء المطبخ الصيني في المركز العاشر، مع أطباق مثل لحم الخنزير المطهو ببطء في شنغهاي والمأكولات البحرية الطازجة من هونغ كونغ.(lbci)
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