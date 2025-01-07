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منوعات
تُوفِيَ بسرطان تلقاه من "متبرع"
Lebanon 24
07-01-2025
|
08:48
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أصيب رجل خضع لعملية زرع أعضاء لعلاج سرطان الكبد، بشكل مختلف من المرض وتوفى.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المريض، الذي لم يُكشف عن اسمه كان يبلغ من العمر 69 عاما، وكان مصابا بتليف الكبد وتلقى عملية زرع كبد من متبرع متوفى في عام 2019.
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وأضافت: "كانت العملية ناجحة، ومع ذلك، بعد أشهر أصيب الرجل بنوع عدواني ومتقدم من السرطان".
وقد كشف المزيد من الاختبارات على الخلايا المستخرجة من الخزعة أن السرطان كان "مختلفا تماما" عن المرض الذي كان يعاني منه الرجل قبل خضوعه لعملية زرع الكبد.
واستنادا إلى مجموعة من نتائج التحاليل المعملية، حدد الأطباء أن السرطان الجديد في الكبد "نشأ من المتبرع". وبينما تم تشخيص الرجل في النهاية بسرطان الرئة، كانت الأورام، بشكل غير متوقع، محصورة فقط في كبده الجديد. (سكاي نيوز)
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