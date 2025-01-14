الحمل





Advertisement الثور الاجواء جيدة اليوم والمزاج رائع فاستغل اليوم لتخرج ولتتمتع بوقتك مع من تحبهم وسوف تكون لديك الكثير من البرامج والمواعيد وقد تكون جاذبيتك في أعلى مستوى لها مما يجعل الانظار عليك.الثور

قد يستغرب الكثير من تصرفاتك اليوم، فأنت شخصية مختلفة على ما انت عليه دائماً، تحدث جلبة أينما ذهبت، ويشعر العديد من الأشخاص بالانزعاج من صراحتك وفمك الذي لا يهدأ عن الحديث، يوم مناسب للسفر أو الذهاب في رحلة.



الجوزاء

تبدأ نهارك بمشاكل، مع انك تأخرت في نومك لكن اليوم يحمل اليك اخبارا غير جيدة، وغير متوقعة تأتيك من خارج البلاد، قد تضطر إلى التفكير بوضعك العائلي وكيفية تغيير الوضع من حولك .



السرطان

من بعد أيام من التحرك والنشاط، تبدأ حركتك اليوم بالانخفاض التدريجي، وتشعر بعدم الرغبة عند الظهر بفعل أي شيء، قد تتعرض صحتك للتراجع خذ قسطا من الراحة ، أما الأمور العائلية فقد تأخذ اهتمامك خلال فترة المساء لمناسبة عائلية أو لحدث طارئ داخل العائلة.



الأسد

اليوم جيد للراحة بعد أسبوع صعب وحافل فاستغل الصباح والظهيرة للجلوس مع عائلتك لان عند الظهيرة وما بعدها قد تتفاجأ بالكثير من الاحداث والبرامج ولكن عليك ان تنتبه على أمورك العاطفية ولا تدخل بنقاشات مع حبيبك على الشك والغيرة.



العذراء

يكاد اليوم يكون هادئاً عليك، تنهض من النوم متأخرًا، ولا ترغب بفعل شيء، تتسمر على التلفاز وترفض الكثير من الاقتراحات للخروج تتحسن الاوضاع تدريجيا في فترة ما بعد الظهر مع بقاء وجهك كئيبًا، تلبي دعوة خلال المساء للخروج كما تتحسن امورك العاطفية وتحل مشاكلك مع الحبيب.



الميزان

يوم لك ويوم عليك، فبعد أسبوع جيد إلى حد ما جاءت نهاية الاسبوع غير متوقعة حاول ان تستغل فترة الصباح وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتقوم بما تريد لان بعد ذلك فان أمورك قد تتوتر وقد تواجهك بعض الاحداث الصعبة والكآبة تسيطر عليك.



العقرب

يوم جيد للذين يخططون لقضاء وقت جميل اليوم، لكن احذر على مصاريفك التي قد تكون كثيرة في هذا اليوم، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر، المساء يكون جيدا لتقوية العلاقة مع من تحب، وقد يكون هنالك أمر عائلي قد يلزم تدخلك.



القوس

يساورك الشك والقلق فتبدأ بالتحري عن أمر عائلي غير متفق عليه، احذر من علاقاتك مع الاقارب فمشادة كلامية قد تنشب بينك وبين قريب لك، كن أكثر هدوءا وانسحب من الجلسة بهدوء.



الجدي

تميل إلى فرض سيطرتك اليوم على كل من حولك وبالأخص على من تحب ، تكون كثير التفكير وتحلل أي كلمة زيادة عن ما يلزم، تنذر نفسك في فترة المساء للعائلة وتسوية بعض المشاكل العالقة في البيت.



الدلو

لا تقلق فساعات الصباح هي الساعات الأخيرة من الجو الصعب والضغط، فانتقال القمر إلى برجك بعد الظهر وتحديدًا الساعة الواحدة والنصف مساء يجعل أمورك تختلف إلى الأفضل ، مواليد العشرية الأولى من 21 الى 30 كانون الثاني هم أكثر المستفيدين من هذا التغيير.



الحوت

لا تقوى على الحراك، وتقضي يومك في الفراش قد يصاب جزء كبير منكم بالتراجع الصحي ابتداء من ساعات المساء.اليوم ليس من الايام المفضلة اليك، لذا عليك استغلال فترة الصباح وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتقوم بما تريد ولترفه عن نفسك.