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تخطت فاتورتها 900 دولارًا... هذا ما حصل لامرأة في مطعم!

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:52
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أثارت ريانا هو، من مدينة بيرث الأسترالية، جدلًا واسعًا عبر الإنترنت بعد أن انتقدت فاتورة ضخمة بقيمة 944.30 دولارًا أستراليًا (أي 584.18 دولارًا أميركيًا) من مطعمCanton Lane الصيني، حيث تناولت العشاء مع ثمانية أشخاص مساء الجمعة.
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رغم أن المجموعة طلبت ثمانية أطباق فقط، إلا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الفاتورة كان طبق "جراد البحر الحي"، الذي بلغ سعره 615 دولارًا أستراليًا (380 دولارًا أميركيًا).

وأوضحت ريانا أن المطعم أبلغها مسبقًا بأن سعر الكركند يعتمد على وزنه وسعر السوق، ولكن التفاصيل الدقيقة مثل وزن الكركند وسعر الكيلوغرام الواحد لم تُوضَّح بشكل كافٍ عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إخبارها بأن خمس وجبات إضافية من المعكرونة ستكلفها 15 دولارًا أستراليًا (9.28 دولارًا أميركيًا) لكل طبق.

وكتبت في منشور على فيسبوك: "على الرغم من أنني دفعت الفاتورة، إلا أنني شعرت بعدم الارتياح وكأن هناك خطأ ما."

في اليوم التالي، اتصلت ريانا بالمطعم للاستفسار عن التفاصيل، ليتم إبلاغها أن جراد البحر كان يزن 4.5 رطل (2.04 كيلوغراما) وسعره 120 دولارًا أستراليًا (74.25 دولارًا أميركيًا) للرطل الواحد. وأكدت أن هذه المعلومات لم يتم تقديمها بوضوح أثناء الطلب.

أثار منشورها على فيسبوك تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، حيث أبدى البعض تعاطفهم مع موقفها، فيما دعا آخرون إلى ضرورة توضيح الأسعار بشكل كامل في المطاعم، خاصة عند تقديم الأطباق الفاخرة.
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