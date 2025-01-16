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تزوّج 3 فتيات في يوم واحد!

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:49
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في واقعة أثارت دهشة العديد من المصريين، أقدم شاب على الزواج من 3 فتيات فى يوم واحد، وأقام لهن حفل زفاف، حيث ارتدت كل من أسماء، وبوسي، وأميرة، فستانها الأبيض ورقصت مسرورة برفقة عريسها.

وظهر العريس محمد وهو من أبناء محافظة الفيوم، في مقطع مصور، مؤكدا أنه أحب الـ3، وأقنعهن بالزواج.
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كما أوضح أنه تعرف على أميرة وأحبها بشدة لكونها جارته وحبه الأول، ثم تعرف لاحقا على بوسي وأحبها أيضا، قبل أن يغرم كذلك بأسماء.

وأكدت الفتيات حبهن للعريس، وعدم ممانعتهن الارتباط به. (العربية)
 
 
 
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