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طالبة تعرّضت للإعتداء داخل مدرسة على يدّ 3 من زميلاتها

Lebanon 24
19-01-2025 | 06:57
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تحقق النيابة المصرية في تعرّض طالبة في إحدى مدارس القاهرة للضرب والاعتداء من رفيقاتها، بعد تداول فيديو للحادث على نطاق واسع.

وفي الفيديو المتداول تظهر 3 طالبات يقمن بالإعتداء على طالبة داخل إحدى المدارس الخاصة، ما تسبب في إصابة الطالبة بكسر في عظام الأنف.
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وتقدم والد الطالبة المعتدى عليها ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، ذكر فيه أن ابنته تعرضت للاعتداء اللفظي والبدني من 3 فتيات داخل المدرسة، واستمعت النيابة العامة لأقوال الطرفين بعد استدعائهن. (روسيا اليوم)
 
 
 
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