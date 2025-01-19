طالبة تعرّضت للإعتداء داخل مدرسة على يدّ 3 من زميلاتها

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تحقق النيابة المصرية في تعرّض طالبة في إحدى مدارس القاهرة للضرب والاعتداء من رفيقاتها، بعد تداول فيديو للحادث على نطاق واسع.وفي الفيديو المتداول تظهر 3 طالبات يقمن بالإعتداء على طالبة داخل إحدى المدارس الخاصة، ما تسبب في إصابة الطالبة بكسر في عظام الأنف.وتقدم والد الطالبة المعتدى عليها ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، ذكر فيه أن ابنته تعرضت للاعتداء اللفظي والبدني من 3 فتيات داخل المدرسة، واستمعت النيابة العامة لأقوال الطرفين بعد استدعائهن. (روسيا اليوم)