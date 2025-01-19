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منوعات
طالبة تعرّضت للإعتداء داخل مدرسة على يدّ 3 من زميلاتها
Lebanon 24
19-01-2025
|
06:57
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تحقق النيابة المصرية في تعرّض طالبة في إحدى مدارس القاهرة للضرب والاعتداء من رفيقاتها، بعد تداول فيديو للحادث على نطاق واسع.
وفي الفيديو المتداول تظهر 3 طالبات يقمن بالإعتداء على طالبة داخل إحدى المدارس الخاصة، ما تسبب في إصابة الطالبة بكسر في عظام الأنف.
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وتقدم والد الطالبة المعتدى عليها ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، ذكر فيه أن ابنته تعرضت للاعتداء اللفظي والبدني من 3 فتيات داخل المدرسة، واستمعت النيابة العامة لأقوال الطرفين بعد استدعائهن. (روسيا اليوم)
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