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طالب يقتل زميلته داخل المدرسة ثم ينتحر

Lebanon 24
23-01-2025 | 15:40
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قالت الشرطة في ولاية تينيسي الأمريكية إنَّ طالبًا يبلغ من العمر 17 عامًا أطلق النار داخل مدرسة ثانوية، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل طالبة وإصابة آخر، قبل أن يقتل نفسه.
وأوضحت شرطة ناشفيل، في بيانٍ نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أنَّ الطالب أطلق عدة طلقات باستخدام مسدس داخل كافيتريا المدرسة الثانوية، بحسب "رويترز".
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وأصاب الرصاص فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وقتلها، وأُصيب آخر يبلغ من العمر 17 عامًا برصاصة في ذراعه.
وأعلنت الشرطة أنَّ منفذ الهجوم اسمه سولومون هندرسون، وذكرت أن الفتاة الضحية اسمها جوسلين كوريا اسكالانتي، وفتحت تحقيقًا للوقوف على دوافع الهجوم.
وتضم المدرسة نحو ألفي طالب، وهي في ضاحية جنوب شرقي ناشفيل.
وهذه هي الحلقة الأحدث في مسلسل حوادث إطلاق النار في المدارس التي شهدتها الولايات المتحدة في العقود القليلة الماضية، وبعد ما يقرب من عامين من إطلاق النار في مدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل، أسفر عن مقتل 3 تلاميذ و3 من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.
وتشير قاعدة بيانات "كيه-12" المعنية بحوادث إطلاق الرصاص في المدارس، وهو موقع إلكتروني أسسه الباحث ديفيد ريدمان ويسرد الحوادث من هذا النوع منذ 1966، إلى وقوع 330 حادث إطلاق نار في مدارس الولايات المتحدة العام الماضي.
(العين)
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