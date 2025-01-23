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قاتل الفتيات الثلاث في انكلترا.. كاميرات المراقبة توثق ما فعله قبل جريمته

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:55
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أصدرت محكمة في إنكلترا حكماً بالسجن المؤبد بحق المراهق أكسل روداكوبانا، البالغ من العمر 19 عاماً، بعد ارتكابه جريمة مروعة راح ضحيتها ثلاث فتيات صغيرات في صف رقص مستوحى من أغاني تايلور سويفت. حُدد الحد الأدنى للعقوبة بـ52 عاماً، مما يعكس بشاعة الجريمة التي هزّت المجتمع البريطاني.
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وأظهرت تسجيلات فيديو أصدرتها شرطة ميرسيسايد لحظات تحركات روداكوبانا قبل ارتكاب الجريمة، حيث ظهر متوجهاً إلى مركز "هارت سبيس" المجتمعي في ساوثبورت. وكانت هذه التسجيلات، إلى جانب أدلة أخرى، حاسمة في إدانته، حيث تم العثور على سلاح الجريمة وعدة أسلحة أخرى داخل حقيبته.

وقد تركت هذه الجريمة التي وقعت في تموز 2024 أثراً عميقاً في المجتمع، خاصة أنها استهدفت فتيات صغيرات خلال فعالية كانت تهدف إلى نشر الفرح والإبداع. وقد أكدت الشرطة أن الأدلة التي جمعت، بما في ذلك صور السلاح المستخدم ومقتنيات أخرى، ساعدت في بناء قضية قوية ضد الجاني.

ووصف القاضي المشرف على القضية الهجوم بأنه "عمل وحشي ومتعمد"، مشدداً على أهمية حماية المجتمع من مثل هذه الجرائم. وأضاف أن العقوبة تهدف إلى تحقيق العدالة وردع الجرائم المستقبلية.

لا تزال هذه الجريمة حديث الساعة في إنكلترا، حيث تسود حالة من الحزن والغضب، وسط دعوات لتعزيز الأمن في الأماكن العامة. وقد وعدت السلطات بمواصلة الجهود لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع مثل هذه المآسي مستقبلاً. (يورو نيوز)
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