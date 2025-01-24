17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
فيسبوتشي.. أجمل سفينة في العالم ستصل إلى السعودية (صور)
Lebanon 24
24-01-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستقبل محافظة جدة السفينة الشراعية التاريخية "أمريغو فيسبوتشي" الإثنين المقبل لأول مرة في تاريخها الممتد لـ 93 عامًا، التي تُعد سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيطالية وستتوقف في جدة من 27 إلى 30 كاون الاول الحالي، كجزء من الجولة العالمية فيسبوتشي، التي تمتد لـ33 محطة.
Advertisement
وسيجري خلال فترة وجودها تنظيم فعاليات مبادرة "فيلاجيو إيطاليا" المشتملة على معرض مخصص لتقديم تجربة فريدة لاستكشاف ثقافة وجمال إيطاليا؛ حيث تجمع هذه المبادرة بين التدريب البحري التقليدي والدبلوماسية البحرية لسفينة التدريب "أمريغو فيسبوتشي" التي تقدم الثقافة والتاريخ والابتكار والمأكولات والعلوم والبحث والتكنولوجيا والصناعة إلى جميع أنحاء العالم.
السفينة "أمريغو فيسبوتشي"
كما تشمل المبادرة إقامة معرض "إيطاليا جينيالي" المخصص للتصميم الإيطالي، بتنظيم من وزارة الأعمال والصناعة الإيطالية ووزارة الدفاع بالتعاون مع متحف ADI للتصميم؛ ومعرض الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، والحديقة النباتية الإيطالية، في حين سيتم أخذ الزائرين لرحلة الذوق والتقاليد الحرفية الإيطالية، مع التعرف على الصناعات الإيطالية الكبرى.
كما سيشهد الحدث تنظيم عدد من اللقاءات والندوات التعريفية بالسياحة والعلاقات السعودية الإيطالية، ومؤتمر حول الاقتصاد الأزرق والفضائي، الذي سيتناول المؤتمر كيفية توجيه الاستدامة، والابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي لتطوير القطاعات الرئيسة للتقدم الاقتصادي والبيئي. (جريدة اليوم)
منوعات
صور
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُتزوّجة من رجل أعمال لبنانيّ... فنانة تُثير الجدل بتصريحها عن لبنان إليكم ما قالته
Lebanon 24
مُتزوّجة من رجل أعمال لبنانيّ... فنانة تُثير الجدل بتصريحها عن لبنان إليكم ما قالته
08:30 | 2025-01-23
23/01/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا الممثل السوري باسم ياخور يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا قال عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا الممثل السوري باسم ياخور يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا قال عن أحمد الشرع (فيديو)
23:31 | 2025-01-23
23/01/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عميل إسرائيليّ... إليكم ما قام به خلال الحرب (صورة)
Lebanon 24
توقيف عميل إسرائيليّ... إليكم ما قام به خلال الحرب (صورة)
07:23 | 2025-01-23
23/01/2025 07:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة الرئيس أمين الجميّل في ذمة الله
Lebanon 24
شقيقة الرئيس أمين الجميّل في ذمة الله
10:00 | 2025-01-23
23/01/2025 10:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري ينتصر على طليقته قضائيا.. إليكم القصة كاملة
Lebanon 24
وائل كفوري ينتصر على طليقته قضائيا.. إليكم القصة كاملة
00:15 | 2025-01-24
24/01/2025 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:30 | 2025-01-24
تناول لحم خنزير نيئ... "كائنات خطيرة" تغزو جسد رجل والمشهد مرعب! (فيديو)
06:20 | 2025-01-24
في بلدٍ عربيّ... تلاميذ أضرموا النار بأستاذهم
02:59 | 2025-01-24
لأنها رفضت العودة إليه.. أنهى حياتها
01:33 | 2025-01-24
رجل حاول تسلق حائط احد المنتجعات التابعة لترامب.. وهذا ما حصل معه
23:55 | 2025-01-23
قاتل الفتيات الثلاث في انكلترا.. كاميرات المراقبة توثق ما فعله قبل جريمته
22:25 | 2025-01-23
برجك اليوم
فيديو
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
24/01/2025 13:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
24/01/2025 13:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
24/01/2025 13:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24