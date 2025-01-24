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فيسبوتشي.. أجمل سفينة في العالم ستصل إلى السعودية (صور)

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:49
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تستقبل محافظة جدة السفينة الشراعية التاريخية "أمريغو فيسبوتشي" الإثنين المقبل لأول مرة في تاريخها الممتد لـ 93 عامًا، التي تُعد سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيطالية وستتوقف في جدة من 27 إلى 30 كاون الاول الحالي، كجزء من الجولة العالمية فيسبوتشي، التي تمتد لـ33 محطة.
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وسيجري خلال فترة وجودها تنظيم فعاليات مبادرة "فيلاجيو إيطاليا" المشتملة على معرض مخصص لتقديم تجربة فريدة لاستكشاف ثقافة وجمال إيطاليا؛ حيث تجمع هذه المبادرة بين التدريب البحري التقليدي والدبلوماسية البحرية لسفينة التدريب "أمريغو فيسبوتشي" التي تقدم الثقافة والتاريخ والابتكار والمأكولات والعلوم والبحث والتكنولوجيا والصناعة إلى جميع أنحاء العالم.

السفينة "أمريغو فيسبوتشي"
كما تشمل المبادرة إقامة معرض "إيطاليا جينيالي" المخصص للتصميم الإيطالي، بتنظيم من وزارة الأعمال والصناعة الإيطالية ووزارة الدفاع بالتعاون مع متحف ADI للتصميم؛ ومعرض الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، والحديقة النباتية الإيطالية، في حين سيتم أخذ الزائرين لرحلة الذوق والتقاليد الحرفية الإيطالية، مع التعرف على الصناعات الإيطالية الكبرى.

كما سيشهد الحدث تنظيم عدد من اللقاءات والندوات التعريفية بالسياحة والعلاقات السعودية الإيطالية، ومؤتمر حول الاقتصاد الأزرق والفضائي، الذي سيتناول المؤتمر كيفية توجيه الاستدامة، والابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي لتطوير القطاعات الرئيسة للتقدم الاقتصادي والبيئي. (جريدة اليوم)
 

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