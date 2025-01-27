Advertisement

منوعات

إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة

Lebanon 24
27-01-2025 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1312045-638735889909706757.jpg
Doc-P-1312045-638735889909706757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزت فضيحة جنسية، إحدى القنوات التلفزيونية الكبرى في اليابان، ما دفع أبرز مسؤوليها للاستقالة. فقد استقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين في قناة "فوجي تي في" التلفزيونية اليابانية الخاصة بسبب الفضيحة المحيطة بالمذيع السابق ماساهيرو ناكاي، الذي تعرض لاتهامات بالاعتداء الجنسي أثارت غضبا وأدت إلى هروب المعلنين.
Advertisement

واستقال رئيس القناة كويتشي ميناتو ورئيس مجلس الإدارة شوجي كانوه من منصبيهما، اليوم الاثنين.

وتعرضت قناة "فوجي تي في"، لضغوط متزايدة منذ أن اتهمت إحدى الصحف الشعبية المؤثرة ماساهيرو ناكاي في أواخر كانون الأول، بإجبار امرأة على ممارسة فعل فاضح من دون موافقتها في عام 2023، في خطوة تشكل اعتداء جنسيا.

كما ذكرت الصحيفة الشعبية أنه دفع للمرأة 90 مليون ين أيّ حوالى 580 ألف دولار لتسوية ما وصفته وسائل إعلام محلية أخرى بحذر بأنه "سوء سلوك جنسي". (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:30 | 2025-01-27
07:50 | 2025-01-27
05:00 | 2025-01-27
02:00 | 2025-01-27
23:35 | 2025-01-26
23:00 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24