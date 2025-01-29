حريق هائل بمصنع مستلزمات طبية.. وهذه التفاصيل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية في مصر، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمصنع مستلزمات طبيبة بطريق " بلبيس- السلام" ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع مستلزمات طبية بطريق " بلبيس- السلام" نطاق دائرة مركز شرطة بلبيس،على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 6 سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.وتبين من التحريات الأولية أن الحريق اندلع بمخزن يحتوى على المواد الخام، وتم هدم حائط بالمخزن لتسهيل عملية إخماد النيران من قبل رجال الاطفاء، وتم السيطرة على الحريق واخماده، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)