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منوعات
جريمة مروعة.. شخص يقتل صديقه لهذا السبب
Lebanon 24
29-01-2025
|
15:00
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قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق في مصر، في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه والتخلص من الجثة بإلقائها في مياه مصرف، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر نيسان المقبل لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات.
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وتعود أحداث القضية لشهر أب من العام المنقضي، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما أُبلغ به مركز شرطة أبوكبير، بورود بلاغ من "محمد عبدالمنعم" 60 عامًا، عامل زراعى، ومقيم بقرية الغابة التابعة لدائرة المركز، بتغيب نجله المدعو "عبدالله"، 21 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن وراء الواقعة "محمود. ح" 27 عامًا، وشهرته محمود ميلانو، صاحب محل أحذية، تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، والذى أنهى حياته بسبب خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بسلاح أبيض، وتخلص من الجثة بإلقائها فى مياه مصرف.
وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة «ملعقة»، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بتلك الأداة بموضع قتل «العنق»، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أنه على إثر خلافات بين المتهم والمجني عليه، عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح المجني عليه، فاستدرجه لمسكنه لتنفيذ ما اتتواه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بموضع قتل «بالعنق»، محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ثم قام بإحضار دراجة نارية ووضع فيها الجثمان وما يحويه من متعلقات في جوال بلاستيكي، ثم قام بالقائه في مصرف بدائرة المركز، وذلك للتخلص من جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبطه أرشد عن مكان العثور على الجثمان. (اليوم السابع)
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