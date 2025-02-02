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حفرة اليابان.. حيلة هندسية لإنقاذ شخص ابتلعت الأرض شاحنته

Lebanon 24
02-02-2025 | 14:00
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أنهى عناصر إنقاذ يابانيون، السبت، بناء منحدر للوصول إلى سائق شاحنة عالق في حفرة، بعد أربعة أيام من ابتلاع سيارته في التجويف البالغ عرضه 40 مترا.


ونفذ عناصر الإنقاذ العملية في وقت اتسع حجم الحفرة التي يبلغ طولها الآن ما يشبه حوض سباحة أولمبي، منذ أن ظهرت الثلاثاء في مدينة ياشيو على مشارف طوكيو.
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وقال حاكم منطقة سايتاما موتوهيرو أونو للصحافيين "لقد انتهينا للتو من العمل على المنحدر".

وسيستخدم عناصر الإنقاذ هذا المنحدر الذي يبلغ طوله 30 مترا لإنزال المعدات الثقيلة في الحفرة.

وقال أونو "سننظف الحطام وسننقذ السائق في أسرع وقت ممكن".

تسببت التربة والحطام الذي يغطي مقصورة السائق البالغ 74 عاما في منع أي اتصال معه منذ ظهر الثلاثاء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن تسرب المياه الجوفية إلى الحفرة توقف إلى حد كبير بحلول السبت.

وذكرت وسائل إعلام أن تآكل جوانب الحفرة يمنع عناصر الإنقاذ من البقاء هناك لفترة طويلة.

كان قطر الحفرة في الأصل حوالى 5 أمتار، لكنها اتسعت بسبب اندماجها مع تجويف آخر.

وسقطت قطع ثقيلة من الأسفلت في الداخل، ما جعل من الصعب على عناصر الإنقاذ والآلات الثقيلة الوصول إليه.

ولمنع تسرب مياه الصرف الصحي من عرقلة عمليات الإنقاذ، طُلب من 1,2 مليون شخص يعيشون في المنطقة الحد من الاستحمام والغسيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 2600 حالة انهيار طريق في عام 2022 حصلت بسبب أنابيب الصرف الصحي، وكانت أغلبها صغيرة، بعمق 50 سنتيمترا أو أقل. (سكاي نيوز)
 
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