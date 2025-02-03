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منوعات
ما ضُبط بحوزته مرعب.. دولة عربية تسجن سائحًا أجنبيًا لمدة 3 سنوات
Lebanon 24
03-02-2025
|
23:00
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قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيا 3 سنوات لمواطن يحمل الجنسية البريطانية لحيازته مواد مخدرة أثناء وصوله لمطار الغردقة الدولي.
وصدر الحكم الغيابي بحق السائح البريطاني من محكمة جنايات البحر الأحمر بعد إحالة الواقعة إليها من النيابة العامة على خلفية ضبطه في أثناء وصوله لمطار الغردقة خلال زيارته لمصر وبحيازته مواد مخدرة.
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وكانت الأجهزة المختصة بالغردقة قد قررت إخلاء سبيل الراكب بضمان مالي في حيازته مواد مخدرة بمطار الغردقة وذلك علي ذمة التحقيقات في القضية والتحفظ علي المضبوطات واحالته للمحاكمة الجنائية.
وتبين من تفاصيل التحقيقات تمكن جمارك مطار الغردقة الدولي من ضبط راكب يدعي رحيم حسين يحمل الجنسية الإنجليزية في محاولة تهريب مواد مخدرة في مخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وقررت حينها جمارك مطار الغردقة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي بعد العرض على الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
وقالت مصلحة الجمارك أن عملية الضبط تمت بناء على تكليفات من رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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