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منوعات
أطول عقوبة سجن في قضية إساءة معاملة الحيوانات
Lebanon 24
05-02-2025
|
15:30
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أدين المواطن الأمريكي من ولاية جورجيا فينسنت باريل بالسجن لمدة 475 عاما بتهمة تنظيم معارك للكلاب ومعاملة الحيوانات بوحشية.
ووفقا لما نقلته قناة NBC News فإن المدعية العامة المختصة بجرائم الحيوانات جيسيكا روك أعلنت أن هذه هي أطول مدة حكم تتعلق بجرائم قتال الكلاب.
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وتمت إثارة القضية الجنائية بهذا الشأن في عام 2022، عندما أبلغ موظف خدمة نقل الطرود الشرطة أنه لاحظ في أثناء نقل طرد إلى أحد المنازل بالقرب من أتلانتا وجود عدة كلاب مربوطة بالسلاسل. وبعد ذلك أجرت الشرطة عملية تفتيش فوجدت 107 كلاب من نوع (بيت بول). ووفقا لبيان النيابة العامة، كانت بعض الكلاب تعاني من الهزال.
وتم القبض على فينسنت باريل في يوم التفتيش. وعثرت الشرطة على أدلة تثبت أن هذه الكلاب كانت تُستخدم في القتال. وتم نقل جميع الكلاب إلى مؤسسة مساعدة الحيوانات. وأثبت الأطباء البيطريون أن بعض الكلاب كانت تعاني من ندوب ناتجة عن القتال وفقدان أجزاء من أسنانها.
أدانت المحكمة العليا الأمريكية فينسنت باريل بالسجن لمدة 475 عاما بناء على قرار هيئة المحلفين. وتمت إدانة المتهم بناء على 93 تهمة تتعلق بتنظيم معارك للكلاب و10 تهم تتعلق بالقسوة على الحيوانات. (روسيا اليوم)
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