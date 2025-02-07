بيع "فيراري" مقابل 36 مليون دولار!

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بيعت سيارة "فيراري إل إم 250" الفائزة بنسخة عام 1965 من سباق التحمل الشهير 24 ساعة في لومان في مقابل 36.28 مليون يورو في مزاد في باريس، وهو رقم قياسي لهذا الطراز، حسبما أعلنت الشركة الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة.وأوضحت الشركة الإيطالية المصنعة غداة المزاد أن "هذه السيارة إل إم 250 التي قادها الأميركي ماستن غريغوري والنمسوي يوخن ريندت لفريق "نورث أميركان ريسنيغ تيم" ضمنت الفوز السادس على التوالي لشركة فيراري في لومان وكانت آخر سيارة فيراري تفوز في هذا السباق حتى فوز 499 بي عام 2023".وأضافت الشركة المصنعة في بيان أن السيارة كانت معروضة في متحف "إنديانابوليس موتور سبيدواي" في الولايات المتحدة منذ عام 1970.ولم تُعلَن أية تفاصيل عن هوية الشاري. (سكاي نيوز)