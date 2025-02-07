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عروس تُطلق النار خلال حفل زفافها!

Lebanon 24
07-02-2025 | 10:16
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ذكرت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يسلم عروسا سلاحا ناريا خلال حفل زفافها، لتقوم الأخيرة بإطلاق عيار ناري، ما شكل خطرا على حياتها وعلى حياة المدعوين.
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وأشارت الداخلية إلى أن صاحب السلاح يعمل مراقب أمن في إحدى المناطق الأثرية في محافظة الوادي الجديد، وتربطه صلة قرابة بالعروسين.

وأكدت ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، مشيرة إلى أنه مرخص للحراسة. (روسيا اليوم)

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