Advertisement

منوعات

هكذا يوفّر القندس الأموال على حكومة التشيك

Lebanon 24
08-02-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1317676-638746396679345184.png
Doc-P-1317676-638746396679345184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة طريفة، قدمت حيوانات القندس خدمة غير متوقعة لحكومة جمهورية التشيك، بعد أن قامت ببناء سدود في متنزه طبيعي، مما وفّر على الدولة أكثر من مليون دولار.

ووفقًا لموقع "فوكس"، كان من المقرر تنفيذ مشروع لإعادة ترميم المناطق المائية منذ عام 2018، وبعد استكمال التصاريح اللازمة، كانت الحكومة جاهزة لبدء البناء. لكن القنادس المحلية، التي استوطنت المنطقة منذ عام 2020، أنجزت المهمة ذاتها بشكل طبيعي، ما جعل المشروع الحكومي غير ضروري.
Advertisement

وقال رئيس إدارة المحميات الطبيعية: "لقد وفر لنا القنادس 30 مليون كرونة تشيكية. لقد بنوا السدود دون أي وثائق للمشروع وبالمجان".

وتشتهر القنادس بقدرتها على بناء سدود عملاقة في مجاري المياه، والتي تشبه إلى حد كبير السدود الحديثة. السبب وراء بناء السدود هو إنشاء مياه عميقة توفر لهم الحماية من الحيوانات المفترسة.

ووفقا للموقع، فإن السدود التي بنتها القنادس، وفرت على الحكومة التشيكية تكلفة المشروع، التي بلغت 1.2 مليون دولار.

وأتمت حيوانات القندس المهمة في يومين فقط، وفقا للمصادر التشيكية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-02-08
14:00 | 2025-02-08
10:10 | 2025-02-08
08:16 | 2025-02-08
06:48 | 2025-02-08
04:00 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24