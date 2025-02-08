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منوعات
هكذا يوفّر القندس الأموال على حكومة التشيك
Lebanon 24
08-02-2025
|
12:00
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في واقعة طريفة، قدمت حيوانات القندس خدمة غير متوقعة لحكومة جمهورية التشيك، بعد أن قامت ببناء سدود في متنزه طبيعي، مما وفّر على الدولة أكثر من مليون دولار.
ووفقًا لموقع "فوكس"، كان من المقرر تنفيذ مشروع لإعادة ترميم المناطق المائية منذ عام 2018، وبعد استكمال التصاريح اللازمة، كانت الحكومة جاهزة لبدء البناء. لكن القنادس المحلية، التي استوطنت المنطقة منذ عام 2020، أنجزت المهمة ذاتها بشكل طبيعي، ما جعل المشروع الحكومي غير ضروري.
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وقال رئيس إدارة المحميات الطبيعية: "لقد وفر لنا القنادس 30 مليون كرونة تشيكية. لقد بنوا السدود دون أي وثائق للمشروع وبالمجان".
وتشتهر القنادس بقدرتها على بناء سدود عملاقة في مجاري المياه، والتي تشبه إلى حد كبير السدود الحديثة. السبب وراء بناء السدود هو إنشاء مياه عميقة توفر لهم الحماية من الحيوانات المفترسة.
ووفقا للموقع، فإن السدود التي بنتها القنادس، وفرت على الحكومة التشيكية تكلفة المشروع، التي بلغت 1.2 مليون دولار.
وأتمت حيوانات القندس المهمة في يومين فقط، وفقا للمصادر التشيكية. (سكاي نيوز)
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