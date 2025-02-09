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برجك اليوم

Lebanon 24
09-02-2025 | 23:18
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الحمل
ادرس التفاصيل لأن ثمة اجواء معادية قليلاً او متشنّجة قد تجعلك في موقع اضعف، فانتبه
الثور
يحمل إليك هذا اليوم فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش
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الجوزاء
قد تنزعج من تصرف أحد الزملاء وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات
السرطان
قد تُتاح لك فرص مميزة ويتحدث هذا اليوم عن مبالغ مالية محتملة لمصلحتك
الأسد
أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزناً لبعض التحذيرات. لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة
العذراء
يوم من الأعمال والمراجعات والتفاصيل الدقيقة التي قد تبحثها بانفعال
الميزان
تنفتح أمامك مجالات جديدة من أجل بلورة مشروع خلاّق له علاقة بالفن والكتابة والمسرح والسياسة
العقرب
يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففاً بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء
القوس
تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحاً بارزاً. كن حاسماً في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد
الجدي
تتاح لك فرص مالية ضخمة وتباشر مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر جديداً أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي
الدلو
يكون هذا اليوم منطلقاً لمسيرة أخرى متميّزة تتيح أمامك فرصاً مهنية استثنائية
الحوت
تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما او بعلاقة انتهت وتريد ان تحلّلها. تسمع خبراً يخص امراً ماضياً
 
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