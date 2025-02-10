اكتشفت علاقتهما السرية.. محاكمة امرأة بتهمة انتهاك خصوصية عشيقة زوجها!

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اكتشفت امرأة في تركيا خيانة زوجها لها بدليل قطعي، إلا أنها وجدت نفسها متهمةً بشكل رسمي أمام القضاء بانتهاك خصوصية عشيقة زوجها.وبدأت القصة عندما شكّت الزوجة التي تعيش في منطقة "كارتال" في الجانب الآسيوي من إسطنبول، بأن زوجها يخونها مع امرأة أخرى متزوجة.ولإثبات شكوكها، وضعت الزوجة جهاز تسجيل صغير في جيب زوجها بطريقة لا ينتبه لوجوده، قبل أن تتأكد من شكوكها.وقالت وسائل إعلام تركية، إن الجهاز سجل محادثات طويلة بين الزوج وعشيقته، تدينهما بشكل واضح بالخيانة خلال تواجدهما سويةً في سيارة الزوج الخائن.وفي الخطوة التالية، أرسلت الزوجة تلك التسجيلات الصوتية إلى زوج العشيقة، الذي تيقن هو أيضًا من خيانة زوجته له، وطلقها.لكن الحادثة أخذت منحىً آخر عندما قررت العشيقة الانتقام لما واجهته من موقف محرج وإهانة أمام زوجها وعائلتها، وقدمت شكوى رسمية ضد زوجة عشيقها.وفتحت النيابة العامة في إسطنبول بالفعل، تحقيقًا في الحادثة بعد تلك الشكوى، وانتهت التحقيقات بإعداد النائب العام لائحة اتهام ضد الزوجة بتهمة "انتهاك خصوصية الحياة الخاصة" و"تسجيل المحادثات خاصة بين الأشخاص".ورغم كون الزوجة ضحية خيانة زوجية، فإنها لم تلجأ للقضاء ضد زوجها الخائن وعشيقته، لكنها باتت متهمة بسبب ارتكابها مخالفة للقوانين خلال بحثها عن دليل يدين زوجها بالخيانة.