15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اكتشفت علاقتهما السرية.. محاكمة امرأة بتهمة انتهاك خصوصية عشيقة زوجها!
Lebanon 24
10-02-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشفت امرأة في تركيا خيانة زوجها لها بدليل قطعي، إلا أنها وجدت نفسها متهمةً بشكل رسمي أمام القضاء بانتهاك خصوصية عشيقة زوجها.
وبدأت القصة عندما شكّت الزوجة التي تعيش في منطقة "كارتال" في الجانب الآسيوي من إسطنبول، بأن زوجها يخونها مع امرأة أخرى متزوجة.
Advertisement
ولإثبات شكوكها، وضعت الزوجة جهاز تسجيل صغير في جيب زوجها بطريقة لا ينتبه لوجوده، قبل أن تتأكد من شكوكها.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن الجهاز سجل محادثات طويلة بين الزوج وعشيقته، تدينهما بشكل واضح بالخيانة خلال تواجدهما سويةً في سيارة الزوج الخائن.
وفي الخطوة التالية، أرسلت الزوجة تلك التسجيلات الصوتية إلى زوج العشيقة، الذي تيقن هو أيضًا من خيانة زوجته له، وطلقها.
لكن الحادثة أخذت منحىً آخر عندما قررت العشيقة الانتقام لما واجهته من موقف محرج وإهانة أمام زوجها وعائلتها، وقدمت شكوى رسمية ضد زوجة عشيقها.
وفتحت النيابة العامة في إسطنبول بالفعل، تحقيقًا في الحادثة بعد تلك الشكوى، وانتهت التحقيقات بإعداد النائب العام لائحة اتهام ضد الزوجة بتهمة "انتهاك خصوصية الحياة الخاصة" و"تسجيل المحادثات خاصة بين الأشخاص".
ورغم كون الزوجة ضحية خيانة زوجية، فإنها لم تلجأ للقضاء ضد زوجها الخائن وعشيقته، لكنها باتت متهمة بسبب ارتكابها مخالفة للقوانين خلال بحثها عن دليل يدين زوجها بالخيانة.
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
Lebanon 24
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
08:28 | 2025-02-09
09/02/2025 08:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
08:46 | 2025-02-09
09/02/2025 08:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
13:00 | 2025-02-09
09/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-02-09
09/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2025-02-10
رميا بالرصاص.. شاب يقتل صديقه في الشارع
03:00 | 2025-02-10
عن 28 عاماً.. وفاة ملاكم بعد أسبوع من خسارة اللقب
01:00 | 2025-02-10
في تركيا.. "برغر كينغ" يطيح بمسؤول في الحزب الحاكم
00:16 | 2025-02-10
بعد أن واجه صعوبة في التنفس... البابا فرنسيس يطلب من مساعده إكمال كلمته (فيديو)
23:18 | 2025-02-09
برجك اليوم
14:01 | 2025-02-09
بسبب قرد.. انقطاع الكهرباء في كامل البلاد في سريلانكا
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
10/02/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
10/02/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
10/02/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24