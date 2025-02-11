مظهره مُخيف.. "الشيطان الأسود" يظهر لأول مرة على سطح البحر

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شوهدت سمكة "الشيطان الأسود" للمرة الأولى حيث اكتشف العلماء الحائرون واحدة قبالة ساحل تينيريفي بجسم أسود كبير وفم مليء بالأنياب، فلا عجب أن تُعرف هذه السمكة باسم "الشيطان الأسود".فعادة لا تظهر سمكة الشيطان الأسود (Melanocetus johnsonii) إلا في قاع البحر، على أعماق تتراوح بين 200 و2000 متر.لكن العلماء الذين كانوا يستكشفون المياه قبالة ساحل تينيريفي كانوا في مفاجأة، بعد رصد مخلوق على السطح لأول مرة.ونشر ديفيد جارا بوغونا، وهو عالم بحار، مقطع فيديو للسمكة على إنستغرام.وكتب: "قد تكون هذه أول مشاهدة مسجلة في العالم لشيطان أسود (Melanocetus johnsonii) على قيد الحياة، في وضح النهار وعلى السطح!!"."سمكة أسطورية لن يحظى سوى عدد قليل من الناس بامتياز مشاهدتها على قيد الحياة".وحظيت اللقطات باهتمام كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وسمكة الحدباء (Melanocetus johnsonii) هي نوع من شيطان البحر الأسود في عائلة Melanocetidae، والتي تعني "الحوت الأسود" باللغة اليونانية.يتميز هذا النوع بجسم بني غامق أو أسود، وفم كبير عمودي تقريبًا - بأسنان طويلة مدببة.نظرًا لمظهره المخيف، فربما لا يكون من المستغرب أن يكون هذا النوع قادرًا على أكل فريسة أكبر منه حجمًا.وعادة ما يعيش هذا النوع في المناطق البحرية العميقة.كتب السيد بوغونا على إنستغرام: "إنه حيوان مفترس حقيقي يعيش في قاع البحر على عمق يتراوح بين 200 و2000 متر"."[إنه] يستخدم الزائدة الظهرية المليئة بالبكتيريا الحيوية المضيئة التكافلية كطعم لجذب فريسته، بنفس الطريقة التي ظهر بها في الفيلم الشهير "البحث عن نيمو".ورصد الباحثون السمكة على السطح خلال رحلة استكشافية قبالة ساحل تينيريفي الأسبوع الماضي.ولا يزال من غير الواضح كيف ولماذا كانت السمكة على السطح. (العربية)