Advertisement

الحمللا تشارك في ما لا تراه مناسباً لك. كن متعاوناً، أنت بحاجة الى اشاعة الثقة حولك.الثوركن مستعداً لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا يترك انطباعاً إيجابياً عنك.الجوزاءتنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية وإلى يوم واعد جداً.السرطانتلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه. يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثراً كبيراً.الأسدتضيق ذرعًا بالمهملين او المتقاعسين، لذلك تجد نفسك برفقة وجوه وشخصيّات جديدة تتفهمّك وتماشي اندفاعك.العذراءتعيش بعض التفاؤل يكون دافعاً إلى مصالحة أو توافق بين الطرفين، وحتّى بعودة الأمور إلى طبيعتها.الميزانيوم من الأفق الجديد والصداقة العارمة، ويشاطرك الزملاء الآراء والمثاليات والنظرة الى الأمور.العقربتتجنب كل انواع النقاشات. تشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.القوستعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطراً أو يستحق القلق.الجديتتجه نحو تحقيق الانجازات متحمساً وواثقاً بنفسك. قد تحصل على ربح ما او مبلغ من المال او مكتسبات وعائدات تسرك.الدلولا تكتف بموقعك الحالي، ولا تترك الشعور بالإحباط والاستسلام التام يسيطر عليك.الحوتيحمل إليك هذا اليوم رحلة ميمونة وربما تقرّر تغيير سيارتك، وهذا امر جيد لكن احذر التبذير من دون حساب. (السومرية)