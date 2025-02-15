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منوعات
كسور بالوجه.. طالب يعتدي على زميله بالضرب
Lebanon 24
15-02-2025
|
08:06
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب سن 14- مقيم بدائرة القسم) مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.
بالانتقال والفحص وبسؤال كلاً من (المصاب، والدته)، قررا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله (طالب سن 15 - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالضرب مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.
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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته فى حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
(اليوم السايع)
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