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منوعات
في ليلة عيد الحب.. إطلاق نار على امرأة في حانة ببريطانيا
Lebanon 24
15-02-2025
|
10:11
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أصيبت امرأة بجروح خطيرة، في يوم عيد الحب، بطلق ناري أثناء تواجدها في حانة بقرية كينت جنوب شرق بريطانيا،
وتجري عملية مطاردة المشبته به بعد إطلاقه النار يوم عيد الحب خارج الحانة.
ووفق سكاي نيوز، فقد تم استدعاء الشرطة إلى حانة "ذا ثري هورسشوز" في نوكهولت بالقرب من سيفينوكز بعد الساعة السابعة مساء يوم الجمعة.
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ويتعقد أن المشتبه به، أنه معروف للضحية، قد فر من المكان ولم يُعثر عليه بعد.
أظهرت الصور من مكان الحادث ،مساء الجمعة، فرقًا جنائية بملابس بيضاء وهي تفحص منطقة في مواقف السيارات بجانب الحانة، وتحمل أكياس بلاستيكية للأدلة.
وقالت شرطة كينت في بيان: "حضر الضباط إلى المكان مع خدمة الإسعاف في الساحل الجنوبي الشرقي حيث تعرضت امرأة في الأربعينيات من عمرها لإصابات خطيرة" (...) المشتبه به، وهو رجل يُعتقد أنه معروف للضحية، غادر المكان وهو فار حاليًا."
وأفادت الشرطة بأن التحقيقات جارية للعثور على المشتبه به، ولتحديد ملابسات الحادث بالكامل.
قالت الحانة في بيان: "سيتم إغلاق حانة "ذا ثري هورسشوز" يوم السبت 15 فبراير بعد حادث مأساوي خارج الحانة ليلة الجمعة، نعتذر عن أي إزعاج. (..) نأمل تفتح أبوابنا يوم الأحد كالمعتاد، شكرًا لكم".
(سكاي نيوز)
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