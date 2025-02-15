Advertisement

منوعات

في ليلة عيد الحب.. إطلاق نار على امرأة في حانة ببريطانيا

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:11
A-
A+

Doc-P-1320958-638752364677848662.jpg
Doc-P-1320958-638752364677848662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيبت امرأة بجروح خطيرة، في يوم عيد الحب، بطلق ناري أثناء تواجدها في حانة بقرية كينت جنوب شرق بريطانيا،
وتجري عملية مطاردة المشبته به بعد إطلاقه النار يوم عيد الحب خارج الحانة.
ووفق سكاي نيوز، فقد تم استدعاء الشرطة إلى حانة "ذا ثري هورسشوز" في نوكهولت بالقرب من سيفينوكز بعد الساعة السابعة مساء يوم الجمعة.
Advertisement
ويتعقد أن المشتبه به، أنه معروف للضحية، قد فر من المكان ولم يُعثر عليه بعد.
 أظهرت الصور من مكان الحادث ،مساء الجمعة، فرقًا جنائية بملابس بيضاء وهي تفحص منطقة في مواقف السيارات بجانب الحانة، وتحمل أكياس بلاستيكية للأدلة.
وقالت شرطة كينت في بيان: "حضر الضباط إلى المكان مع خدمة الإسعاف في الساحل الجنوبي الشرقي حيث تعرضت امرأة في الأربعينيات من عمرها لإصابات خطيرة" (...) المشتبه به، وهو رجل يُعتقد أنه معروف للضحية، غادر المكان وهو فار حاليًا."
وأفادت الشرطة بأن التحقيقات جارية للعثور على المشتبه به، ولتحديد ملابسات الحادث بالكامل.
قالت الحانة في بيان: "سيتم إغلاق حانة "ذا ثري هورسشوز" يوم السبت 15 فبراير بعد حادث مأساوي خارج الحانة ليلة الجمعة، نعتذر عن أي إزعاج. (..) نأمل تفتح أبوابنا يوم الأحد كالمعتاد، شكرًا لكم".
(سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:10 | 2025-02-15
08:06 | 2025-02-15
04:44 | 2025-02-15
04:00 | 2025-02-15
03:00 | 2025-02-15
02:44 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24