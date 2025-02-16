14
o
بيروت
15
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة مخلصة جدًا لفنها... توفيت بشكل مفاجئ وصادم
Lebanon 24
16-02-2025
|
11:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن اتحاد تجمع الفنانين السودانيين بمصر ، الأحد، إن المغنية وعازفة الإيقاع السودانية آسيا مدني توفيت "بشكل مفاجئ وصادم".
كما نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنانة الراحلة في بيان قائلة إنها "كانت فنانة مخلصة جدا لفنها، وقد تشرفنا في الدورة الماضية بمشاركتها لنا في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة".
Advertisement
ولدت آسيا في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، واشتهرت بتقديم الفلكلور الغنائي السوداني مع مزجه بالإيقاعات الموسيقية الحديثة، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية كما كونت كورال أطفال لأبناء السودانيين في مصر حيث كانت تعيش منذ نحو 20 عاما.
كانت آسيا مدني عضوة في (مشروع النيل) للموسيقيين الأفارقة الذي جمع فنانين من مختلف دول نهر النيل، وشاركت في فيلم وثق لهذه التجربة بعنوان (بعيدا عن النيل) عرض عام 2022 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وكتبت الإعلامية السودانية داليا الطاهر على حسابها بمنصة إكس "أن تكون فنانا صاحب صوت طروب ولك جمهور هو أمر عادي، غير العادي أن تكون صاحب رسالة فيما تقدمه ولك مشروعك الفني الخاص القائم على السودانوية ووحدة الشعب السوداني وتميزه وإثراء تراثه وتجديده وتقديمه بشكل جذاب وتجوب العالم مفاخرا بذلك ومصرا عليه.. وهذا ما برعت فيه الفنانة الأصيلة بت البلد الثورية الصديقة آسيا مدني". (سكاي نيوز)
فنون ومشاهير
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
03:15 | 2025-02-16
16/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
04:09 | 2025-02-16
16/02/2025 04:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
05:25 | 2025-02-16
16/02/2025 05:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
10:21 | 2025-02-16
16/02/2025 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. إسرائيل ستنسحب من الجنوب في هذا التاريخ
Lebanon 24
آخر معلومة.. إسرائيل ستنسحب من الجنوب في هذا التاريخ
01:45 | 2025-02-16
16/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
13:41 | 2025-02-16
بالفيديو.. وفيات في فيضانات بولاية كنتاكي الأميركية
10:14 | 2025-02-16
مؤثرة أميركيّة تزعم إنجاب طفل من إيلون ماسك... وهكذا علّق على الموضوع
08:30 | 2025-02-16
في دولة عربية... ضبط كميات كبيرة من منتجات مغشوشة خاصة بالتخسيس
06:15 | 2025-02-16
عزاء يتحوّل لفرحة... إليكم ما حصل (فيديو)
04:19 | 2025-02-16
حفيدة جديدة في العائلة المالكة بالأردن.. ابنة من تكون؟
01:40 | 2025-02-16
مقتل 18 شخصا في حادث تدافع بمحطة للقطارات في نيودلهي
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
16/02/2025 22:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
16/02/2025 22:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
16/02/2025 22:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24