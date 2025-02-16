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فنون ومشاهير

فنانة مخلصة جدًا لفنها... توفيت بشكل مفاجئ وصادم

Lebanon 24
16-02-2025 | 11:20
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أعلن اتحاد تجمع الفنانين السودانيين بمصر ، الأحد، إن المغنية وعازفة الإيقاع السودانية آسيا مدني توفيت "بشكل مفاجئ وصادم".


كما نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنانة الراحلة في بيان قائلة إنها "كانت فنانة مخلصة جدا لفنها، وقد تشرفنا في الدورة الماضية بمشاركتها لنا في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة".
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ولدت آسيا في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، واشتهرت بتقديم الفلكلور الغنائي السوداني مع مزجه بالإيقاعات الموسيقية الحديثة، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية كما كونت كورال أطفال لأبناء السودانيين في مصر حيث كانت تعيش منذ نحو 20 عاما.

 كانت آسيا مدني عضوة في (مشروع النيل) للموسيقيين الأفارقة الذي جمع فنانين من مختلف دول نهر النيل، وشاركت في فيلم وثق لهذه التجربة بعنوان (بعيدا عن النيل) عرض عام 2022 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكتبت الإعلامية السودانية داليا الطاهر على حسابها بمنصة إكس "أن تكون فنانا صاحب صوت طروب ولك جمهور هو أمر عادي، غير العادي أن تكون صاحب رسالة فيما تقدمه ولك مشروعك الفني الخاص القائم على السودانوية ووحدة الشعب السوداني وتميزه وإثراء تراثه وتجديده وتقديمه بشكل جذاب وتجوب العالم مفاخرا بذلك ومصرا عليه.. وهذا ما برعت فيه الفنانة الأصيلة بت البلد الثورية الصديقة آسيا مدني". (سكاي نيوز)

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