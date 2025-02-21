اللغز حُلَّ.. الأمن يكشف سر الطفل الأشقر والمتسولة (صور)

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وأثارت صور متداولة للشخصيتين ضجة كبيرة بين النشطاء، حيث بدا واضحًا أنه لا توجد أي صلة واضحة تربطهما.وأدى انتشار الصورة إلى تكهنات واسعة حول هوية الطفل، وما إذا كان قد تعرض للاختطاف أو الاتجار بالبشر، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك سريعًا، لكشف ملابسات الواقعة.وعلى الفور حُددت هوية الطفل وأسرته، ليتضح أنه ليس ابن السيدة المتسولة، حيث نفت والدته معرفتها بها تمامًا.وتم القبض على المتسولة، واصطحاب الطفل إلى قسم الشرطة، حيث تم استدعاء أسرته لاستلامه بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.وأظهرت التحقيقات الأولية أن والدة الطفل منفصلة عن زوجها، وكانت تتركه هو وشقيقته دون رقابة لفترات طويلة، وهو ما تسبب في وصوله إلى يد المتسولة.وتحفظت الأجهزة الأمنية على الأم، بينما حضر والد الطفل إلى القسم لاستلامه، فيما ادعت المتسولة أنها وجدت الطفل بالقرب من إحدى الحدائق يلعب بمفرده، وقررت اصطحابه معها، نافية أي علاقة تربطها به.ولم تستبعد التحقيقات إمكانية تورط الأم في ترك طفلها مع المتسولة، خاصة بعد أن تبين أنها دائمًا ما تتركه هو وشقيقته دون رقابة.