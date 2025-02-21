اللغز حُلَّ.. الأمن يكشف سر الطفل الأشقر والمتسولة (صور)

9
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
5
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اللغز حُلَّ.. الأمن يكشف سر الطفل الأشقر والمتسولة (صور)
Lebanon 24
21-02-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت قوات الأمن في كشف لغز مشهد صادم تصدر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة لمتسولة تفترش الشوارع في حي "الألف مسكن" بالقاهرة، وبجوارها طفل أشقر تبدو على وجهه علامات الخوف والقلق.
Advertisement
وأثارت صور متداولة للشخصيتين ضجة كبيرة بين النشطاء، حيث بدا واضحًا أنه لا توجد أي صلة واضحة تربطهما.
وأدى انتشار الصورة إلى تكهنات واسعة حول هوية الطفل، وما إذا كان قد تعرض للاختطاف أو الاتجار بالبشر، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك سريعًا، لكشف ملابسات الواقعة.
وعلى الفور حُددت هوية الطفل وأسرته، ليتضح أنه ليس ابن السيدة المتسولة، حيث نفت والدته معرفتها بها تمامًا.
وتم القبض على المتسولة، واصطحاب الطفل إلى قسم الشرطة، حيث تم استدعاء أسرته لاستلامه بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن والدة الطفل منفصلة عن زوجها، وكانت تتركه هو وشقيقته دون رقابة لفترات طويلة، وهو ما تسبب في وصوله إلى يد المتسولة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على الأم، بينما حضر والد الطفل إلى القسم لاستلامه، فيما ادعت المتسولة أنها وجدت الطفل بالقرب من إحدى الحدائق يلعب بمفرده، وقررت اصطحابه معها، نافية أي علاقة تربطها به.
ولم تستبعد التحقيقات إمكانية تورط الأم في ترك طفلها مع المتسولة، خاصة بعد أن تبين أنها دائمًا ما تتركه هو وشقيقته دون رقابة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة جديدة كشفت وجهه كاملا.. هذا هو خطيب ابنة هيفا وهبي رجل الأعمال الكويتي الوسيم
Lebanon 24
صورة جديدة كشفت وجهه كاملا.. هذا هو خطيب ابنة هيفا وهبي رجل الأعمال الكويتي الوسيم
04:45 | 2025-02-21
21/02/2025 04:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب
Lebanon 24
"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب
15:12 | 2025-02-21
21/02/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرّ جديد" عن اغتيال نصرالله.. من الذي خطط لذلك؟
Lebanon 24
"سرّ جديد" عن اغتيال نصرالله.. من الذي خطط لذلك؟
14:30 | 2025-02-21
21/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)
Lebanon 24
رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)
11:37 | 2025-02-21
21/02/2025 11:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل أحد المطاعم... صورة جديدة لطليقة الفنان وائل كفوري شاهدوها
Lebanon 24
من داخل أحد المطاعم... صورة جديدة لطليقة الفنان وائل كفوري شاهدوها
10:00 | 2025-02-21
21/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:00 | 2025-02-22
تفاصيل بشعة.. أم تتخلص من ابنيها بطريقة مروعة وهذا مصيرها
03:00 | 2025-02-22
سقطت من الطابق السابع.. غموض بشأن مصرع مصرية بالأردن واتهامات للزوج!
02:00 | 2025-02-22
غير صالحة.. ضبط أطنان من "الدجاج الفاسد" مُعدة للتوزيع في الأسواق!
01:00 | 2025-02-22
بطريقة هوليوودية.. متهم يهرب من نافذة المحكمة: تسلل عبر نافذة في الطابق العلوي (فيديو)
23:31 | 2025-02-21
"تسلا" ستستدعي عددا كبيرا من سياراتها بسبب هذه المشكلة
23:00 | 2025-02-21
برجك اليوم
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
22/02/2025 11:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
22/02/2025 11:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
22/02/2025 11:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24