بطريقة هوليوودية.. متهم يهرب من نافذة المحكمة: تسلل عبر نافذة في الطابق العلوي (فيديو)

استطاع رجل جنوب أفريقي من الفرار من المحكمة عبر النافذة قبل أن يقفز بحثا عن حريته ولو بصورة مؤقتة، حيث جرى القبض عليه بعد ذلك.



ونجح الشاب في الهرب من قاعة محكمة في جوهانسبرغ، أثناء محاكمته، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة السطو والسرقة، عبر النافذة قبل أن يقفز بطريقة مثيرة ويختفي عن الأنظار، بطريقة تذكر بالمسلسل الشهير "بريزون بريك" الذي يتناول قصة هروب مجموعة من السجناء بطريقة مثيرة.



وتمكن أونوشانا ثاندو ساديكي من التهرب من الشرطة أثناء جلسة الاستماع في محكمة جيبي الجزئية في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وفق ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وذكرت أن ساديكي اندفع عبر باب قاعة المحكمة بينما كان القاضي يتحدث، قبل أن يتسلل عبر نافذة في الطابق العلوي، وينزل ثلاثة طوابق قبل أن يهرب من المحكمة.

Burglar evades cops and makes shocking escape from court. pic.twitter.com/fzibDm7pOf — Daily Mail Online (@MailOnline) February 21, 2025 Advertisement

ورغم جرأته، فقد تمكنت كاميرات المراقبة من التقاط لحظة انزلاقه من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة طوابق، حيث نزل عبر الجدار قبل أن يقفز من الطابق الثاني، ثم اندفع مسرعًا على درج المبنى واختفى عن الأنظار، متجهًا نحو حرية مؤقتة.



لكن مغامرته لم تدم طويلا، إذ أعادت الشرطة القبض عليه في اليوم التالي.



وفي مقطع فيديو تم تصويره بعد إعادة اعتقاله، قال ساديكي: "عندما نادى القاضي اسمي للمرة الأولى، لم يكن هناك أحد، فرأيت أن الفرصة سانحة. نظرت إلى الباب، ثم قررت الهروب".



وأضاف أن القاضي كان ينوي تأجيل المحاكمة، لكنه أراد حسم القضية فورا قائلًا: "أخبرت المحامي الخاص بي أنني أريد إصدار الحكم الآن، لا يهم ما سيكون، لا أريد العودة إلى المحاكمة مرة أخرى".(سكاي نيوز)



