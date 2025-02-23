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منوعات
مصر.. مقتل طفل على يد زوج والدته
Lebanon 24
23-02-2025
|
10:37
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تلقت مديرية أمن دمياط في مصر بلاغا أفاد باستقبال مستشفى دمياط العام طفل في الخامسة من العمر وقد فارق الحياة وبه آثار تعذيب، وذلك عقب مناظرة الجثمان من قبل إدارة المستشفى، وشكلت الأجهزة الأمنية فرقا للبحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.
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تعود تفاصيل الواقعة عندما قام أحد الأشخاص باصطحاب الطفل كريم ضيف البالغ من العمر خمس سنوات إلى مستشفى دمياط العام، بدأ الأطباء مناظرة الطفل والذي تبين أن كان قد فارق الحياة نتيجة تعرضه لضرب مبرح ووجود آثار التعذيب، بدأت الأجهزة الأمنية التحقق من هوية هذا الشخص والذي ادعي أنه أحد أقارب الطفل ليكتشف رجال الأمن تورطه فى مقتل الطفل.
وحسب روايات الجاني، فإنه كان يسكن بمنزل زوج والدة الطفل الضحية، وتفاجئ بوجود الطفل أثناء قيامهما بتناول جرعات من مخدر الأيس، مما دفعه إلى التخلص منه.
وتمكنت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز دمياط، من ضبط المتهم الثانى ويدعى "علاء م" زوج والدة المجنى عليه والمقيم بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط، والذى أقر بارتكاب الواقعة بغرض ترهيب الطفل والذي كان متواجدا أثناء تناولهما جرعات المخدرات.
حاولت والدة المجنى عليه الهرب فور سماعها نبأ وفاة نجلها، غير أنه قد تم القبض عليها يوم أمس، وذلك لاستبيان تواجدها بمسرح الجريمة وقت ارتكابها من عدمه، كما أنها تواجه عدة اتهامات بينها تهمة تعاطى المواد المخدرة.
وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة، فيما تم عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. (اليوم السابع)
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