خسر 30 ألف دولار.. "حبيبة" بالذكاء الاصطناعي تحتال على شاب

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خسر رجل في شنغهاي حوالي 28 ألف دولار بعد أن وقع ضحية عملية احتيال عاطفي جرى إقناعه فيها بدخول "علاقة" مع حبيبة مفترضة تبيّن أنها مطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي، على ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، الأربعاء.وأفادت قناة "سي سي تي في" CCTV الحكومية بأنّ محتالين استخدموا برنامجا للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقاطع فيديو واقعية وصور لامرأة شابة من أجل انتحال شخصية متخيلة سمّوها "السيدة جياو".وحوّل الضحية ما يقرب من 200 ألف يوان (حوالي 28 ألف دولار) إلى ما اعتقد أنه حساب مصرفي لحبيبته المفترضة عبر الإنترنت، بعد أن استخدم المحتالون صورا مزيفة لإقناعه بأن صديقته الوهمية بحاجة إلى أموال لفتح عمل تجاري ومساعدة أحد أقاربها في دفع الفواتير الطبية.حتى أن المحتالين أنشأوا هوية مزيفة وتقارير طبية لإقناع الضحية، وفق CCTV.وذكرت القناة الصينية الحكومية نقلا عن تحقيق للشرطة أن العملية أجريت من جانب "فريق من المحتالين يرسل مقاطع فيديو وصورا تم إنشاؤها كلها من خلال الذكاء الاصطناعي أو عن طريق الجمع بين صور متعددة".وأشارت إلى أن الضحية الذي جرى التعريف عنه باسم ليو لم يلتق بتاتا بحبيبته الوهمية طيلة فترة العلاقة المفترضة.وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "سي سي تي في" صورا لامرأة في سيناريوهات مختلفة، بينها لقطة تبينها واقفة بجانب لوحة ألوان أو في أحد شوارع المدينة.أدى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على توليد نصوص وصور ومقاطع فيديو مقنعة إلى عمليات احتيال متطورة بشكل متزايد في مختلف أنحاء العالم.وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت مجموعة "ميتا" الأميركية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي مستخدمي الإنترنت إلى الحذر بفعل تزايد عمليات الاحتيال العاطفي الإلكتروني.