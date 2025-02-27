موقف محرج جدًا.. عروس تصفع عريسها بعد خطأ غير متوقع مع صديقتها

ख़बर बरेली से है,



यहाँ एक शादी हो रही थी, इसमें दूल्हा कुछ लेट पहुंचा लेकिन कोई नहीं इतना तो चलता है मगर



जैसे ही जयमाला डाली जा रही थी वैसे ही दूल्हा ने जयमाला दुल्हन छोड़कर उसकी बेस्ट फ्रेंड के गले में डाल दी, फिर क्या था,



दुल्हन ने वहीं दूल्हे के ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा और स्टेज… pic.twitter.com/3HtnBIMC7t — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) February 26, 2025 Advertisement

انقلب حفل زفاف في ولاية أوتار براديش شمال الهند إلى فوضى عارمة، عندما ارتكب العريس خطأً غير متوقع بوضع إكليل الزهور حول أفضل صديقة للعروس، بدلاً من العروس نفسها.وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت"، كان العريس، رافيندرا كومار (26 عاماً)، في حالة سكر بعد أن تناول مشروبات مع أصدقائه قبل الحفل، وعندما وصل متأخراً إلى الحفل، بدأ في أداء طقوس إكليل الزهور، وهو تقليد في حفلات الزفاف الهندوسية، حيث يتبادل الزوجان حلقة من الزهور، ترمز إلى التزامهما ببعضها البعض.لكن، ارتكب العريس خطأ في وضع الإكليل على صديقة العروس، ثم حاول وضعه على ضيوف آخرين، مما أدى إلى حدوث شجار عنيف في القاعة.ومع ذلك، أدرك كومار خطأه، وأزاله، ليضعه على صديق رجل ثم ضيف مسن، تاركاً الحاضرين في صمت مذهول.وغضبت العروس، رادا ديفي، 21 عاماً، من المشهد، وصفعت كومار وابتعدت وألغت حفل الزفاف.وأدى هذا إلى شجار بين العائلتين، حيث تم إلقاء الكراسي على بعضهم البعض قبل أن تتدخل الشرطة.وفي وقت لاحق، تقدمت عائلة العروس بشكوى إلى الشرطة، زاعمة أن عائلة كومار طالبت بمهر إضافي، وقال شقيق العروس، إن عائلة العريس ربما تكون قد دبرت الدراما لإحراجهم.وألقت الشرطة القبض على العريس وأصدقائه بعد الحادث، حيث تم تسجيل قضية ضده بموجب قانون مكافحة المهر الصارم في الهند، بالإضافة إلى توجيه تهم لأصدقائه بتوريد مشروبات كحولية غير مشروعة. ورغم محاولات عائلة العريس، بقيت العروس متمسكة برفضها إعادة النظر في الزواج. (24)