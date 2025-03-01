حزام بطل العالم على طاولة ترامب.. هدية زيلينسكي تثير الجدل

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قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قدم هدية خاصة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته إلى البيت الأبيض الجمعة، تمثلت في حزام بطل الوزن الثقيل العالمي الذي فاز به بطل الملاكمة الأوكراني أوليكساندر أوسيك.وقد تم تسليم الحزام الذي أحرزه أوسيك في بطولة العالم للوزن الثقيل "WBC" سنة 2021 في نزاله ضد البريطاني تايسون فيوري العام الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي.وأوضحت الصحيفة أنه وفي مشهد غير معتاد، كان مرافقو زيلينسكي يحملون الحزام الموضوع على الطاولة أثناء المحادثات التي جرت مع ترامب في حضور وسائل الإعلام.وقد أثار ظهور الحزام على الطاولة العديد من التعليقات بين متابعي الرياضة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن دهشتهم، متسائلين عن سبب وجوده.وقال أحد المتابعين على منصة "إكس": "آمل أن يكون هذا نسخة مقلدة"، بينما تساءل آخر: "لماذا؟"، وأضاف ثالث: "لا أستطيع التفكير في أي شخص يستحقه أقل منه".ويواصل بطل الملاكمة الأوكراني أوليكساندر أوسيك تأكيد مكانته كأحد أفضل الملاكمين في العالم، حيث يمتلك سجلا من 23 فوزا دون أي هزيمة، منها 14 بالضربة القاضية.وكان أوسيك قد انضم إلى صفوف الجيش الأوكراني في بداية الحرب قبل ثلاث سنوات، كما حصل على لقب بطل موحد في فئتين، الوزن الخفيف أولا ثم الوزن الثقيل. (سكاي نيوز)