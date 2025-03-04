انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل

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انتشل رجال الإنقاذ النهري في مصر جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بالبدرشين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالبدرشين.انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)