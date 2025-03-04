Advertisement

منوعات

انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل

Lebanon 24
04-03-2025 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1329106-638767265569394969.jpg
Doc-P-1329106-638767265569394969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشل رجال الإنقاذ النهري في مصر جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بالبدرشين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالبدرشين.
Advertisement
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:46 | 2025-03-04
09:36 | 2025-03-04
08:22 | 2025-03-04
07:22 | 2025-03-04
05:51 | 2025-03-04
02:56 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24