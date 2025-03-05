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ناضلت 15 دقيقة... مراهقة تفقد حياتها بعدما هاجمتها سمكة قرش!

Lebanon 24
05-03-2025 | 08:51
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لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مصرعها عندما هاجمتها  أثناء السباحة في شاطئ "ووريم" على جزيرة "بريبي" في كوينزلاند ما يجعل هذا الهجوم الثالث في أستراليا خلال أكثر من خمسة أسابيع.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحف الأسترالية، هرع المسعفون إلى مكان الحادث بعد أن تعرضت الفتاة لإصابات خطيرة في الجزء العلوي من جسدها.
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وكانت السباحة في منطقة مشهورة لرياضة ركوب الأمواج على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال مدينة بريسبان عندما وقع الهجوم.

وعلى الرغم من جهود الشرطة التي هرعت إلى الماء لمساعدتها، إلا أن الفتاة توفيت بعد 15 دقيقة من الهجوم متأثرة بإصابتها.

ويأتي هذا الهجوم بعد حادثين آخرين في  في الأسابيع الأخيرة. ففي 2 كانون الثاني، هاجم سمك قرش شابًا في الثامنة والعشرين من عمره أثناء ركوبه الأمواج في شاطئ جرانيتي في جنوب أستراليا.

وقبل ذلك، في 28 كانون الأول تعرض قس يبلغ من العمر 40 عامًا للعض من سمك قرش في رقبته أثناء صيد الأسماك بالرمح في جزر كيبيل باي في كوينزلاند.

وقال أحد الشهود المحليين إن مشاهدات أسماك القرش أمر شائع في المنطقة، حيث نادرًا ما يتحدث الناس عنها.

وتم تسجيل أكثر من 1200 هجوم لأسماك القرش في أستراليا منذ عام 1791، بما في ذلك أكثر من 250 هجومًا مميتًا.

وتعتبر أسماك القرش البيضاء، وأسماك القرش الثور، وأسماك القرش النمر المسؤولة عن معظم العضات الخطيرة. 
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