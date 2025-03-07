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برجك اليوم

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:00
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الحمل
تحصل على فرصتك الذهبية فلا داعي إلى العجلة، بل دع الوقت يمر ولا تستعجله لئلا تندم لاحقاً على أمور لا تستحق.

الثور
عليك أن تكون أكثر تركيزاً على الأمور الأساسية، ولا تنشغل بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء على الإطلاق.
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الجوزاء
إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا يكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.

السرطان
حين تعمل بجهد كبير تنال حقك، وهذا ما يشعرك بارتياح كبير وبسعادة بالغة تغمرك وتنقلك إلى عالم آخر.

الأسد
تتحسن أحوالك ويمكنك أن تصنع كل شيء شرط التحرك وسط إجراءات سليمة، الظروف تكون في معظمها ملائمة جداً.

العذراء
أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء، وإيلاء بعض الأمور العابرة الاهتمام اللازم.

الميزان
إبحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي تحركات جديدة حفاظاً منك على الاستقرار.

العقرب
تجد نفسك منهمكاً في التحضير لمشاريع جديدة ومتفائلاً على الرغم من تقلبات الحظ أحياناً التي تعاكسك لكنها لا تقوى من الحط من عزيمتك.

القوس
كن متحفظاً جداً، وتجنّب النقاشات العميقة والتحديات، وانتبه من محاولة بعضهم استدراجك لاتخاذ موقف يتعلّق بمشروع ما، وقد لا يصلح لك.

الجدي
الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه.

الدلو
تعارض أيّ خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، العشوائية لن تكون في مصلحتك على الإطلاق، فتروّ بعض الشيء.

الحوت
تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل. (السومرية)

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