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باستخدام الذكاء الاصطناعي.. برلمانية تكشف عن مخطط لخداع فتيات وتصويرهن في فيديوهات مخلة!

Lebanon 24
08-03-2025 | 01:00
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كشفت برلمانية مصرية مخططا خطيرا يستهدف الفتيات باستخدام وتصويرهن في مقاطع مخلة لابتزازهن.

وقالت البرلمانية المصرية مها عبد الناصر إنه تم في الأونة الأخيرة رصد مجموعة احتيالية منظمة تروج لوظائف للفتيات والسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، و خاصةً موقع تليغرام و في الغروبات المغلقة، مشيرة إلى أنه وعند تواصل أي فتاة معهم، يتصلون بها عبر مكالمة صوتية على ماسنجر، حيث تبدأ المكاملة بعرض فرصة عمل للفتاة كموظفة تسويق في شركة تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة.
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وتابعت البرلمانية المصرية أن المتصلين يطلبون بعد ذلك من الفتاة إرسال صور عالية الجودة لوجهها من زوايا مختلفة بحجة أن تدريب الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى هذه البيانات، مع التأكيد على أن الصور لن يتم نشرها أو تسريبها بأي شكل ثم تبدأ المشكلة الحقيقية.

وأضافت البرلمانية المصرية أنه يتم استخدام الصور بعد ذلك في تقنية تبديل الوجه، حيث يتم استبدال وجه الضحية، في مقاطع فيديو إباحية مسجلة مسبقًا، مما يجعل الأمر يبدو وكأن الفتاة المستهدفة تشارك في الفيديو، رغم أنه مفبرك بالكامل، موضحة أن المكالمة الصوتية التي أجريت في البداية يتم استخدامها لإنشاء نسخة مزيفة من صوت الضحية عبر الذكاء الاصطناعي، مما يمكن المحتالين من تغيير الصوت لأي كلمات يريدونها لتبدو وكأنها بصوت الفتاة الحقيقي.

وقالت البرلمانية المصرية إنه وبمجرد إنتاج الفيديو المفبرك، تبدأ مرحلة الابتزاز والتهديد، و المطالبة بمبالغ كبيرة مع التهديد بنشر الفيديوهات، موضحة أنه و في حالة الرفض يتم رفع هذه الفيديوهات على منصات تخزين سحابية، وبيعها عبر قنوات مغلقة على تليغرام للمهتمين بمثل هذا المحتوى.

وفي تصريح لـ" العربية" حذرت البرلمانية المصرية من تلك المخططات وطالبت جميع الفتيات والسيدات بتوخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات والممارسات، وعدم إرسال أي صور لأي جهات مجهولة.

وطالبت النائبة المصرية الحكومة بملاحقة هذه العصابات الشيطانية ومواجهة هذه الجرائم الإلكترونية وحماية الفتيات والسيدات من تلك الفخاح الإلكترونية.(العربية)


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