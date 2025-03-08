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بسبب انفجار مركبة ماسك الفضائية.. تعطل 240 رحلة جوية

Lebanon 24
08-03-2025 | 03:00
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أدى انفجار مركبة الفضاء "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، الخميس الماضي، إلى اضطراب نحو 240 رحلة جوية، إذ اضطرت المخاوف من الحطام المتساقط من الفضاء أكثر من 24 طائرة من تلك الطائرات إلى تحويل مسارها، وفق ما أفادت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أمس الجمعة.
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وهذا هو الانفجار الثاني على التوالي خلال عملية إطلاق بهدف الاختبار تجريها شركة "سبيس إكس".

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الخميس، أوامر بإيقاف الرحلات المغادرة إلى مطارات ميامي وفورت لودرديل وأورلاندو وبالم بيتش في ولاية فلوريدا لمدة ساعة تقريبا.

وقالت الإدارة إن الحادث أدى إلى تأخير إقلاع 171 طائرة، وتحويل مسار 28 رحلة، وإيقاف 40 رحلة جوية لمدة 22 دقيقة بعد تحليقها في منطقة نشاط
الاستجابة للحطام. وبلغ متوسط تأخير الطائرات البالغ عددها 171 طائرة 28 دقيقة.

وقالت الإدارة الخميس إنها طلبت من شركة "سبيس إكس" إجراء تحقيق في حادث فقدان سفينة من طراز "ستارشيب".

وفي الشهر الماضي، وافقت الإدارة على ترخيص إطلاق "سبيس إكس" للرحلة التجريبية أمس الأول، بينما ظل تحقيقها في فشل الشركة السابق في مشروع "ستارشيب" مفتوحا.(العربية)

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