حبست شريكها عاريا على شرفة المنزل.. وما حصل لاحقاً مروع!

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في حادثة غريبة، اتُهمت امرأة يابانية باحتجاز شريكها عاريا على شرفتها في ليلة باردة منتصف شتاء 2022، ما أدى إلى وفاته بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفق ما أعلنت الشرطة اليابانية أمس الجمعة.وقالت الشرطة في منطقة ناغازاكي لوكالة فرانس برس إن هذه المرأة البالغة 54 عاما اتُهمت بالاعتداء والاحتجاز المميت بعد وفاة شريكها الذي كانت تعيش معه.وأوضح الشرطي ماسافومي تانيغاوا أنه في شباط2022 "أمرت (المتهمة) الضحية بالخروج إلى الشرفة وهو عارٍ، واحتجزته هناك".وأضاف أنه عندما وصلوا إلى مكان الحادث بعد مكالمة طوارئ، عثرت الشرطة على الرجل البالغ 49 عاما "وقد شارف على الموت" في إحدى الغرف، قبل أن يتوفى بعد وقت قصير بسبب انخفاض حرارة الجسم.وأفادت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية بأن الحرارة الخارجية وصلت إلى 3.7 درجات مئوية في تلك الليلة.ولم تكشف الشرطة عن دوافع المرأة وراء جريمتها، علما أنها نفت الاتهامات وقالت للشرطة إنها "لم تفعل شيئا" بحسب الصحيفة.وكانت ذات السيدة قد هاجمت في الماضي شريكها بسكين، ما أدى إلى إصابته في أنفه.(سكاي نيوز)