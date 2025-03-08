Advertisement

منوعات

حبست شريكها عاريا على شرفة المنزل.. وما حصل لاحقاً مروع!

Lebanon 24
08-03-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1330612-638770227870609146.jpg
Doc-P-1330612-638770227870609146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة غريبة، اتُهمت امرأة يابانية باحتجاز شريكها عاريا على شرفتها في ليلة باردة منتصف شتاء 2022، ما أدى إلى وفاته بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفق ما أعلنت الشرطة اليابانية أمس الجمعة.

وقالت الشرطة في منطقة ناغازاكي لوكالة فرانس برس إن هذه المرأة البالغة 54 عاما اتُهمت بالاعتداء والاحتجاز المميت بعد وفاة شريكها الذي كانت تعيش معه.
Advertisement

وأوضح الشرطي ماسافومي تانيغاوا أنه في شباط2022 "أمرت (المتهمة) الضحية بالخروج إلى الشرفة وهو عارٍ، واحتجزته هناك".

وأضاف أنه عندما وصلوا إلى مكان الحادث بعد مكالمة طوارئ، عثرت الشرطة على الرجل البالغ 49 عاما "وقد شارف على الموت" في إحدى الغرف، قبل أن يتوفى بعد وقت قصير بسبب انخفاض حرارة الجسم.

وأفادت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية بأن الحرارة الخارجية وصلت إلى 3.7 درجات مئوية في تلك الليلة.

ولم تكشف الشرطة عن دوافع المرأة وراء جريمتها، علما أنها نفت الاتهامات وقالت للشرطة إنها "لم تفعل شيئا" بحسب الصحيفة.

وكانت ذات السيدة قد هاجمت في الماضي شريكها بسكين، ما أدى إلى إصابته في أنفه.(سكاي نيوز)




Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2025-03-08
03:00 | 2025-03-08
01:00 | 2025-03-08
00:04 | 2025-03-08
23:46 | 2025-03-07
23:00 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24