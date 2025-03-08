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"مستذئب الهند" يدخل موسوعة "غينيس"

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:40
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سجل شاب هندي يبلغ من العمر 18 عاما اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكثر وجه شعري بين الذكور.

ويحمل لاليت باتيدار الرقم القياسي بـ 201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع.

وأكثر من 95 بالمئة من وجهه مغطى بالشعر بسبب حالة طبية نادرة تسمى فرط الشعر، والتي يشار إليها غالبا باسم "متلازمة الذئب".
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وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن باتيدار هو واحد من حوالي 50 حالة موثقة فقط تم الإبلاغ عنها في كافة أنحاء العالم منذ العصور الوسطى. (سكاي نيوز)
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