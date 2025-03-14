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أثناء بث مباشر.. "جريمة مروعة" في أحد شوارع طوكيو إليكم ما حصل

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:00
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أكدت الشرطة اليابانية، الجمعة، أنها ألقت القبض على مشتبه به في حادث طعن مميت استهدف "يوتيوبر" أثناء قيامها ببث مباشر في أحد شوارع وسط طوكيو.
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وأوضحت شرطة العاصمة طوكيو أنها ألقت القبض على كينجي تاكانو (42 عاما) في موقع الحادث بتهمة محاولة القتل، يوم الثلاثاء الماضي. وقد تم تسليمه إلى النيابة العامة، لكن لم توجه إليه أي اتهامات رسمية بعد.

وكان قد تم نقل الضحية يري ساتو (22 عاما) إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن قام المهاجم بطعنها عدة مرات في الجزء العلوي من جسدها، وفقا لما ذكرته الشرطة، لكن تم الإعلان عن وفاتها في وقت لاحق.

وقال شهود عيان ومشاهدون للبث المباشر إنهم سمعوا صرخاتها طلبا للمساعدة، قبل أن ينقطع البث فجأة.

ووفقا لتقارير إعلامية، بما في ذلك صحيفة "أساهي"، قال المشتبه به إنه تعرف على ساتو من خلال بثها المباشر وقابلها شخصيا عدة مرات، وأن هناك نزاعا ماليا بينهما.

وأفادت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية بأن تاكانو قد أقرض ساتو مبلغا كبيرا من المال، لكنها لم ترده إليه على الرغم من صدور حكم قضائي يأمرها بالسداد.(سكاي نيوز)
 
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