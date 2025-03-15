الحمل
الانزواء الكلي لا يبشر بالأفضل بل يطلب
إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط الذي تتبعه.
الثور
يحرك هذا اليوم أموراً في المجال المهني لحسن الحظ أن أرباب العمل
يساندونك في كل خططك ومشاريعك.
الجوزاء
تتلقى اتصالات
لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.
السرطان
يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات
الراقية ويسهّل الخطى للقيام بمشاريع كبيرة
.
الأسد
قد يولد هذا اليوم جواً متوتراً حولك، ولو أنه يقيك من الانهيار أو التوتر أو التصادم مع بعض الزملاء الحسودين من نجاحك.
العذراء
ما يطرأ اليوم قد يؤثر سلباً في معنوياتك، لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر، وتبادر إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل العابرة.
الميزان
يحثك هذا اليوم على مضاعفة الحذر، في مفكّرتك بنود عديدة ونشاطات متنوعة، تتطلب منك القيام بمجهود إضافي لتنفيذها.
العقرب
قد يثير هذا اليوم أمراً ماضياً أو يجعلك تنتفض على وضع مهني مزعج، فتلفت أنظار الزملاء فيبادرون إلى معرفة ما يزعجك لمساعدتك.
القوس
يسهّل هذا اليوم أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، ولا سيما أنك تبدو متحمّساً جدّاً وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي.
الجدي
ينتقل مركور إلى الثور
فيحذرك من تراجع معنوي ومن صدام مع المحيط، لكن نفّذ أهدافك ولا تتردّد في التخلّي عن بعض المشاريع التي تنفعك.
الدلو
يشير هذا اليوم إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك، لكن في العمل
ثمة من يحاول التشويش على مقترحاتك للحط من عزيمتك.
الحوت
قد يثير هذا اليوم بعض المواضيع المتعلقة برسوم أو بديون أو بعملية إرث، فتنهمك بها أملاً في التوصل إلى ما يرضيك. (السومرية)