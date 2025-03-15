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الحملالانزواء الكلي لا يبشر بالأفضل بل إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط الذي تتبعه.يحرك هذا اليوم أموراً في المجال المهني لحسن الحظ أن أرباب يساندونك في كل خططك ومشاريعك.تتلقى لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.السرطانيهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من الراقية ويسهّل الخطى للقيام بمشاريع .قد يولد هذا اليوم جواً متوتراً حولك، ولو أنه يقيك من الانهيار أو التوتر أو التصادم مع بعض الزملاء الحسودين من نجاحك.ما يطرأ اليوم قد يؤثر سلباً في معنوياتك، لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر، وتبادر إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل العابرة.يحثك هذا اليوم على مضاعفة الحذر، في مفكّرتك بنود عديدة ونشاطات متنوعة، تتطلب منك القيام بمجهود إضافي لتنفيذها.قد يثير هذا اليوم أمراً ماضياً أو يجعلك تنتفض على وضع مهني مزعج، فتلفت أنظار الزملاء فيبادرون إلى معرفة ما يزعجك لمساعدتك.القوسيسهّل هذا اليوم أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، ولا سيما أنك تبدو متحمّساً جدّاً وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي.الجديينتقل مركور إلى فيحذرك من تراجع معنوي ومن صدام مع المحيط، لكن نفّذ أهدافك ولا تتردّد في التخلّي عن بعض المشاريع التي تنفعك.الدلويشير هذا اليوم إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك، لكن في ثمة من يحاول التشويش على مقترحاتك للحط من عزيمتك.الحوتقد يثير هذا اليوم بعض المواضيع المتعلقة برسوم أو بديون أو بعملية إرث، فتنهمك بها أملاً في التوصل إلى ما يرضيك. (السومرية)