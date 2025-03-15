حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)

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اشتهر وسيط روحي بريطاني بثبوت تنبؤاته محاولة اغتيال الأميركي وأحداث عالمية كبرى أخرى وأثار الرعب بتوقع مخيف تحقق بعد أسبوع فقط من كشفه عنه.فقد كشف كريغ هاميلتون-باركر، المعروف بلقب "نوستراداموس الجديد" أو "نبي الكوارث" عن توقعه في مقطع فيديو نُشر على "يوتيوب" بتاريخ 4 الجاري.باركر: "رأيت سفينة تواجه مشكلة، وشعرت أن هناك أزمة وشيكة تتعلق بناقلة نفط. كانت سفينة خطر. ربما تكون ناقلة نفط أو سفينة ركاب، لكنني شعرت أن هناك كارثة تلوث على وشك الحدوث".وبعد 7 أيام فقط من نشر التوقع، وقع الحادث المروع، حين اصطدمت سفينة الشحن "إم في سولونغ" بناقلة النفط الأميركية "إم في ستينا إيماكيوليت"، التي كانت تحمل 18.000 طن من وقود الطائرات، قبالة السواحل الإنجليزية.وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في السفينتين، مما استدعى تدخل خفر السواحل البريطاني لإطلاق عملية إنقاذ عاجلة. ونجح رجال الإنقاذ في انتشال 13 فردا من طاقم "سولونغ"، بينما ظل أحدهم مفقودا، ويُعتقد أنه توفي بعد تعليق عمليات البحث يوم الاثنين. في المقابل، تم إنقاذ جميع أفراد طاقم "ستينا إيماكيوليت" البالغ عددهم 23 فردا بسلام.واعتقلت السلطات البريطانية قائد "سولونغ" بتهمة القتل الخطأ الجسيم نتيجة الإهمال. وأفادت شركة "إرنست روس"، المالكة للسفينة، أن القائد يتعاون حاليا مع التحقيقات.ويبدو تنبؤ باركر بشأن "التلوث" مخيفا بشكل خاص، إذ حذرت منظمة "أوشينو يو كيه" البيئية من مخاطر بيئية "هائلة" في حال تسرب حمولة وقود الطائرات من "ستينا إيماكيوليت" إلى البحر. وأشارت المنظمة إلى أن التسرب قد يهدد حياة الكائنات البحرية والأسماك، مما يعزز من جدية التحذير.وهذه ليست المرة الأولى التي تتحقق فيها توقعات هاميلتون-باركر. فقد حذر سابقا من خطر وشيك يهدد ، قبل يومين فقط من محاولة اغتياله في الصيف الماضي، قائلا في توقعاته لشهر تموز 2024: "كان دائما في ذهني أن هناك محاولة لاغتيال ترامب". كما تضمنت تنبؤاته النبوئية الأخرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية وانتشار جائحة كوفيد-19.ويستند هاميلتون-باركر في تنبؤاته إلى علم التنجيم "نادي"، وهو أسلوب تنبؤي قديم يعود أصله إلى الهند، اعتمده في العشرينيات من عمره بعد زيارته للهند وتأثره بالمنجمين المحليين هناك.(روسيا اليوم)