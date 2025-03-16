بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير

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أمرت هيئة محلفين فرعا لشبكة "Starbucks" بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بدفع 50 مليون تعويضا لزبون تعرض لحروق بالغة "شوّهت أعضاءه التناسلية" بعد أن انسكب كوب شاي ساخن من حامله على حضنه.وكان عامل خدمة في الفرع، سلم الزبون "Michael Garcia" عبوته من شاي طلبه في 8 فبراير 2020 من دون أن يأتيه الشاي على صينية الطلبات الخارجية، فانسكب بقوة إلى أسفل بطنه وعلى فخذيه وشوّهه، لذلك خضع لعمليات ترقيع جلدي ولسلسلة من الإجراءات الطبية.وفي الدعوى التي رفعها محاميه المحكمة العليا بكاليفورنيا عام ، اتهم "ستاربكس" بانتهاك واجبها في الرعاية بعد أن لم يدفع موظفوها المشروب بالكامل إلى صينية الطلبات "لذلك عانى من تشوه دائم غيّر مجرى حياته" بحسب ما ذكر المحامي "Nick Rowley" في بيان قال فيه أيضا: "إن حكم هيئة المحلفين هو خطوة حاسمة في محاسبة ستاربكس على تجاهلها الصارخ لسلامة العملاء وعدم تحمّلها المسؤولية" وفق تعبيره.الا أن "ستاربكس" أعلنت أنها ستستأنف قرار التعويض "المبالغ فيه" وفقا لما ذكرت ببيان، أكدت فيه أنها ليست مسؤولة عن الحادث. ثم قال متحدث باسمها لوسائل إعلام محلية: "نختلف مع قرار هيئة المحلفين بمسؤوليتنا عن هذا الحادث، ونعتقد أن التعويض الممنوح مبالغ فيه". وأضاف أن السلسلة "ملتزمة بأعلى معايير السلامة" في التعامل مع المشروبات الساخنة. (العربية)