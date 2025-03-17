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بسبب الخلاف على صداقة شاب.. طالبة عربية تمزّق وجه زميلتها

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:13
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قامت طالبة ثانوي بتمزيق وجه زميلتها في مدرسة "6 أكتوبر القومية" التابعة لمحافظة الجيزة، في مصر بسبب الخلاف على صداقة شاب.

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض طالبة تبلغ من العمر 15 سنة لاعتداء داخل مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر، ووجهت المجني عليها اتهاما لـ3 من زميلاتها، وزميل آخر بالمدرسة، بالاعتداء عليها بواسطة شفرة إزالة الشعر، حيث تتبعوها داخل دورة المياه "الحمام" وحاصروها وتعدوا عليها بالضرب، واعتدوا عليها، مما أدى إلى إصابتها بجرح بوجهها طوله 10 سم وكدمات في الجسد.
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وتم تحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، من خلال الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة، وشهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، تبعات واقعة قيام طالبة بتشويه وجه زميلتها داخل مدرسة 6 أكتوبر القومية الواقعة بمدينة أكتوبر في الجيزة.
 
وقال المصدر في تصريحات صحافية لوسائل إعلام مصرية، إن الواقعة حدثت داخل حمام المدرسة بين 3 طالبات، قامت إحداهن بالضرب مستخدمة "شفرة"، والثانية اعتدت جسديا، وكل ذلك بسبب خلاف على صداقة طالب جامعي، تتشاجر عليه الطالبة المعتدية والضحية.
 
وأوضح المصدر أنه تم فصل الطالبتين المعتديتين، وإحالة مديرة المدرسة للتحقيق بتهمة التقصير، خاصة أن الواقعة حدثت في دورة مياه الفتيات.

وأوضح أن الواقعة بدأت عندما قامت طالبة تدعى "ريان" بإصابة زميلتها "سارة" داخل الحمام باستخدام شفرة إزالة الشعر، وأصابع وجهها ويدها، محدثة جرحا تطلب 10 غرز وليس 27 غرزة كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي. (العربية)
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