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لتمضية إجازة عيد الفطر.. نصائح لحجز أرخص تذكرة طيران

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:17
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يسعى مئات الآلاف حول العالم إلى السفر للخارج من أجل تمضية عيد الفطر. 

وترتفع غالباً أسعار تذاكر الطيران في كل مناسبة من هذا النوع، عملاً بقاعدة العرض والطلب.
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لكن بعض النصائح قد تفيد في الحجز على تذاكر أرخص.

تذاكر أرخص
فقد رأى العديد من خبراء الطيران أنه من الأفضل الحجز قبل موعد السفر بـ 6-8 أسابيع، حيث يكون السعر عادة أقل.

كما أشاروا إلى وجوب استخدام وضع التصفح الخفي عند البحث عن الرحلات لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الكوكيز.

أفضل الأيام للحجز
أما أفضل الأيام للحجز فهي بحسب أحد الطيارين اللبنانيين، ويدعى أحمد مزهر، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ففي فيديو على حسابه في إنستغرام، أوضح الطيار أنه من الأفضل الحجز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو باكرا الأربعاء، لأن الأسعار المنخفضة لتذاكر السفر تفتح يوم الاثنين.

كما أشار إلى أنه من المعلوم أن أغلب الناس تحجز أواخر الأسبوع، أي بعد مرور 24 ساعة من نهاية الأسبوع تبدأ الأسعار بالانخفاض.(العربية)





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