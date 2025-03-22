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لم يتمكن أحد من تحديد ماهيته.. العثور على هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني (صور)

Lebanon 24
22-03-2025 | 05:00
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تم العثور على هيكل عظمي غامض على شكل حورية بحر في أحد شواطئ المملكة المتحدة ما أثار حيرة السكان المحليين، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار"  .

وكانت باولا ريغان وزوجها ديف يمشيان على الشاطئ في مارغيت كينت شرق البلاد، عندما اكتشفا جسما غريبا يشبه هيكلا عظميا لحورية البحر جرفته الأمواج.
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ووصفا الاكتشاف بأنه "شيء ما بين الهيكل العظمي والأنسجة الناعمة، ولكنها غير متحللة، حيث كان الهيكل مدفونا جزئيا في الرمال ومحاطا بالأعشاب البحرية".

وأضافت باولا: "كان الرأس يبدو هيكليا، لكن الجزء الخلفي في الذيل كان ناعما، ولم يبد الأمر لزجا أو متحللا، لكنه كان غريبا بالتأكيد".
 
 
 
في البداية ظن الزوجان أنها قطعة من الخشب الطافي أو بقايا فقمة، ولكن بعد الفحص الدقيق أصبح من الواضح أنها شيء غير عادي على شكل حورية البحر، وتجمع بسرعة حشد من السكان المحليين والسياح حول الاكتشاف، ولم يتمكن أحد من تحديد ماهية هذا الكائن على وجه التحديد.

وتشمل النظريات التي طرحها شهود العيان وجود مخلوق فضائي، أو تمثال لسفينة، أو حطام، أو حتى تركيب فني.

وأوضحت ريغان، أنها "كانت تعلم عدم تصديق أي شيء، إلا إذا تم التقاط صور بجوار الهيكل أو حورية البحر".

في الوقت الحالي، لا يزال أصل هذا الجسم الغامض غير معروف، لكن الاكتشاف أثار بالفعل اهتماما واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.(روسيا اليوم)
 
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