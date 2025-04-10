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غضب في سوريا... شاب يسكب زيت السيارات على نواعير حماة

Lebanon 24
10-04-2025 | 08:56
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أثار شاب سوري من محافظة إدلب، سكب زيت محرك فوق النواعير الشهيرة لمحافظة حماة، غضب السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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الشاب الذي يملك متجرا لبيع زيوت المحركات، أراد أن يثبت من خلال "إعلانه التسويقي" كفاءة الزيت وجودته، وأنه بمجرد سكب زيته على النواعير اختفى صوتها.

وبعد موجة من التعليقات الغاضبة على صفحة متجره في منصة "فيسبوك" ظهر الشاب معتذرا ومبررا فعلته بأنه استخدم تقنية المونتاج لإزالة صوت الناعورة وأن الهدف من فعلته تسويق منتحاته فقط.

وانتقد المعلقون الفعل، على اعتبار أن النواعير وصوتها جزء من تراث المحافظة الشهير ولا يجوز أن يتم التعاطي معه باستهتار، وطالب البعض بمحاسبة الفاعل وسجنه.

والنواعير هي آلات مائية خشبية تدور بالقوة المائية وتتواجد على شواطئ نهر العاصي في مدينة حماة.

وتنقل الماء منه بواسطة صناديق إلى حوض علوي ومنه يجري في قنوات محمولة على قناطر ليسقي المدينة وبساتينها.

أطلق عليها لقب "أروع نواعير بنيت على الإطلاق"، وأُدخلت في القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو عام 1999.
 
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