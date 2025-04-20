فضيحة من العيار الثقيل: إعلامية متورطة بقضية ممنوعات.. هذا ما وجد داخل شقتها (صورة)

وقعت المنتجة الفنية والمذيعة في قبضة الأمن بتهمة الإتجار في المخدرات، الا ان تفاصيل جديدة تكشفت عن .

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مخدر "الحشيش الاصطناعي"

فقد أكدت أجهزة الأمن المصرية أن تشكيلا عصابيا قام بجلب كميات من المواد الخام، المكونة لمخدر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامه لشقتين سكنيتين بالقاهرة -منهما شقة خاصة بالمذيعة- كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.



وأوضحت أنها تمكنت من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو غرام.



كما تم ضبط المواد الخام والآلات والأدوات في خلط وتهيئة المواد المخدرة، وكذلك كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) و5 سيارات من متحصلات نشاطهم.



وقدرت القيمة للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 420 مليون جنيه.



مذيعة ومنتجة

يشار إلى أن من مواليد آذار 1994 بمحافظة ، وكانت تعمل مذيعة ومقدمة برامج بالعديد من الفضائيات قبل أن تتجه إلى الإنتاج الفني.



وضبطت الإعلامية التي كانت خطيبة لاعب كرة دولي شهير لعب لناديي والأهلي ومنتخب مصر، داخل شقة في إحدى المناطق الراقية بالقاهرة، بعد وصول معلومات تفيد بتورطها في قضية الإتجار بمواد مخدرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.



فيما بينت التحريات أن المذيعة حولت منزلها إلى مركز لتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع.



كما تبين تردد العديد من الراغبين في شراء المخدرات عليها.(العربية)