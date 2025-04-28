بمناسبة عيد ميلادها… أردني يفاجئ الأميرة رجوة بهدية غير متوقعة (صورة)

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وتداول رواد موتفع التواصل الاجتماعي صورة المهندس العزة، الذي قرر أن يسمي توأمه الجديد تيمناً بالأمير الحسين بن ، ولي ، والأميرة .وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأمر لا سيما وأنه يصادف مع عيد ميلاد الأميرة، وقد تم تداول الصورة بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم بهذه الصدفة ومتمنيين للطفلين ايام جميلة وسعيدة. (لها)