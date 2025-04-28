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فنون ومشاهير

بمناسبة عيد ميلادها… أردني يفاجئ الأميرة رجوة بهدية غير متوقعة (صورة)

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:51
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قرر شاب مقيم في عمان، في حركة مميّزة أن يطلق على توأمه حديث الولادة اسمي حسين ورجوة، تعبيراً عن حبه الكبير للعائلة المالكة.
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وتداول رواد موتفع التواصل الاجتماعي صورة المهندس عبدالله حسين العزة، الذي قرر أن يسمي توأمه الجديد تيمناً بالأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأمر لا سيما وأنه يصادف مع عيد ميلاد الأميرة، وقد تم تداول الصورة بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم بهذه الصدفة ومتمنيين للطفلين ايام جميلة وسعيدة. (لها)
 
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