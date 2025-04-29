العثور على مومياء لامرأة عمرها 5000 عام

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اكتشف علماء الآثار بقيادة الدكتورة روث شيدي سوليس مقبرة فريدة في موقع أسبيرو الأثري، وهو أحد مراكز حضارة كارال- سوبيه.وهي أقدم حضارة معروفة في الأميركتين (حوالي 3000-1800 قبل الميلاد)، بحسب بيان رسمي نشرته حكومة بيرو.وجرت أعمال التنقيب في هواكا دي لوس إيدولوس أحد التلال الطقسية في الموقع الأثري.وعثر الباحثون على رفات امرأة من النخبة بحالة جيدة، حيث بقي جلدها وشعرها وأظافرها سليمة. وكانت المرأة ملفوفة بعناية في قماش قطني، ومغطاة بحصيرة من القصب ولوحة من ريش الببغاء.وأظهر التحليل الأولي أن الرفات تعود لامرأة يتراوح عمرها بين 20 و35 عاما، بطول 1.5 متر، وكانت ترتدي غطاء رأس يعكس مكانتها الاجتماعية الرفيعة. وتمثل لوحة الريش التي عثر عليها قيمة خاصة، حيث تعد واحدة من أقدم نماذج فن الريش في .ويعتبر الخبراء أن هذا الاكتشاف دليل على المستوى المتقدم للحرفية والتفكير الرمزي لدى شعب كارال. وتشير مجموعة القطع الجنائزية وطقوس الدفن الدقيقة إلى المكانة الاجتماعية العالية للمرأة. ويؤكد العلماء أن هذا الاكتشاف يعزز الأدلة على الدور المهم للمرأة في مجتمع كارال- سوبيه.ويدرس الفريق البحثي متعدد التخصصات حاليا صحة المرأة ونظامها الغذائي وسبب وفاتها، بالإضافة إلى أصول ودلالات القطع الجنائزية.