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حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضًا سوء التفاهم بين الزملاء. الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة للآخرين. أنظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة. المعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك.رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيضًا. حافظ على بيئة العمل الخلّاقة هذه لأن كلً منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معًا. حتى في حياتك الشخصية فسوف تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما وحدك.سواء كنت مرتبطة أو بانتظار فارس أحلامك، يحلّق كوكب الحبّ الزهرة في فلك برجك، ناثراً الدفء وأجواء المصالَحة في الحياة الزوجيّة ومحفّزاً ولادة حبّ جديد إذا كنت تَصْبين إليه. على صعيد العمل، ما مِن شيء خارج عنك بإمكانه تسيير عملك هذا الأسبوع: أنت الآمرة والناهية في مضمارك؛ في المقابل، عليك توخّي الحذر في علاقتك بزملائك أو شركائك، أما على الصعيد الصحّي تتمتّعين بطاقة تحمّل عالية، من شأنها تحفيز ديناميكيّة أيضك.عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.إذا لم تتوخ الحذر، فسوف تسيطر عليك لانفعالاتك وتسبب أضرار أكثر مما تحب في . أنت تميل إلى الرغبة في مقارنة نفسك بمن هم حولك ولذلك أنت تبحث عن المواجهة أيضًا. سيطر على مزاجك الحاد لأنه على الرغم من حبك في أن يكون لديك الكثير من الطاقة، هذه الطاقة غير ثابتة وقد تتركك في الوقت الحرج. انتبه أكثر إلى صحتك.أنت أنسان مرن وتتقبل التغيير، كما أنك تمر بفترة سلسة، فكل ما تقوم به لا يتطلب مجهود من قبلك ونتيجته جيدة. انتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم في تحقيق أحلامك وطموحاتك! مع ذلك، يجب اتخاذ الحذر من تحمل عبء القيام بعدد كبير من الأعمال دفعة واحدة ، فتجد نفسك مُحمل بما لا طاقة لك به عندما تتغير الأمور ولا تسير كما توقعت.هناك بعض التغيرات التي تحدث في حياتك، فلا تخجل من ذلك، واستقبل العالم بترحاب. سوف تلتقي بأشخاص جدد يمكنك الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات معنى. بالنسبة للمسائل المهنية، سوف تصادفك بعض التحديات. لكن لا داعي للخوف لأن الحظ حليفك. اعتبر هذا الموقف فرصة للنمو الشخصي.هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء.تنفتحين على رفيق دربك وتميلين إلى التواصل الصريح معه: لا تحاربي هذا الميل الذي ينفحه فيك كوكب الزهرة، كي لا تصاب علاقتكما بالمزيد من الكبت. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فتنصحك النجوم بالكشف عن مشاعرك كما هي للرجل المنشود، أما على الصعيد المهنيّ، رغم ضغوط العمل، يدفعك كوكب أورانوس في الاتّجاه الصحيح، فثقي بقدراتك الإبداعيّة للتفاوض في شراكات محتملة أو عمل جديد، أما على الصعيد الصحّي الأجواء احتفائيّة في فلك معنويّاتك، لكنْ حذارِ من الشهيّة المفرطة.تعزّز النجوم علاقتك الزوجيّة الحميمة، التي تعيد التوازن والانسجام إلى كنف حياتك العاطفيّة، أو حتّى تشفيك من جروح الماضي. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فلا دبلوماسيّة في الأجواء، ما يقلّص خياراتك ويريحك من البحث غير الهدّاف، أما على الصعيد المهنيّ، لا يمكن الاستغناء عن خدماتك وحضورك هذا الأسبوع، لا سيّما في الأعمال الجماعيّة؛ في المقابل، يدعم كوكب الزهرة مسارك في وجه منافسيك، أما صحّياً، يزداد معدّل طاقتك ابتداءً من الأربعاء.يكون هذا الأسبوع صعباً بعض الشيء في فلك الحياة الزوجيّة: تمرّين بحالات عاطفيّة متقلّبة قد لا تتحكّمين بلغة التعبير عنها. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فيحالفك الحظّ في الحبّ بين الثلاثاء والخميس، أما على الصعيد المهنيّ، تملكين قدرة خارقة على إيجاد الحلول العمليّة في أوقات الطوارئ. صحّياً، لكوكب عطارد والشمس تأثيرٌ يعيد التوازن إلى طاقتك، إلّا أنّ همّتك على مستوى العضلات ضعيفة. (البوابة)